我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

寶藏APP獲取盲盒折扣超便宜 餐飲、麵包均價3折

記者邵敏／洛杉磯即時報導
消費者拿到的驚喜包，五個點心折扣價共4.99元。（記者邵敏／攝影）
消費者拿到的驚喜包，五個點心折扣價共4.99元。（記者邵敏／攝影）

疫情以來物價飛漲，特別是外出用餐，價格明顯翻了一番，有一款應用程序（App），消費者可以在上面找到餐廳、麵包店等當天多餘的食物，售價三折左右，非常實惠，絕對是一個省錢利器。

這個App名為Too Good To Go，有人翻譯為「好到丟不了」。洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士日前嘗試使用這個軟件，她首先下載App，根據定位系統，可以看到附近提供折扣服務的餐飲店。

張女士發現知名咖啡連鎖店The Coffee Bean & Tea，有多個麵包、蛋糕組合的一袋點心，原價15元，折扣價4.99元。因為剩餘數量不多，她趕緊下單，並注意到提取食物需在當天下午5時30分至6時30分。張女士在規定時間趕到店內，領取這包特價食品，打開後讓她十分驚喜，包括麵包、三明治、蛋糕在內的甜點共有五個，新鮮又划算。

對於年輕的消費者來說，這個App或許並不陌生，它是第一個杜絕食物浪費的應用程序，與平台合作的眾多餐廳，通常以非常低廉的價格，銷售當日賣不出去的食物，以減少食物浪費，同時也優惠客戶。需要注意的是，這些特價食品屬於盲盒折扣，消費者不能選擇具體內容，只能根據餐廳當天多餘的食物決定，很多時候就是一個驚喜包（Surprise Bag），讓人有意外收穫。

張女士注意到App顯示聖蓋博市一家中餐館，售價15元的套餐，折後價也是4.99元，她嘗試了一次，葷素搭配，價廉物美，但份額有限，很快就會被搶完。

根據一些消費者建議，訂餐時間比較講究，通常下午3、4時左右，咖啡點心類的商家就會開始在平台上銷售折扣食物；晚上8、9時左右，披薩店、自助餐業者才開始銷售當天賣不掉的食物。

目前與平台合作的商家數量，在聖蓋博華人聚居地區不算多，洛杉磯市中心更為多見。華人如果有興趣嘗試，要注意兩點，一個是要看商家與自己所在位置的距離，如果太遠，前去拿食物就不方便；另外一定要注意取餐時間，每戶合作的商家都會特別標註具體時間，提前或延後領取可能會拿不到。

華人消費者表示，這個App理念非常好，一方面可以為消費者提供高品質的餐廳剩餘食品，不浪費食物，有環保意識；同時，商家以低廉價格出售原本需要花錢處理的即將過期食物，既能創造收入，又可以獲得爭取新客戶的機會，兩全其美。

影音來源：世說新聞小組

盲盒折扣，消費者不能選擇具體內容，根據餐廳當天多餘食物決定。（記者邵敏／攝影）
盲盒折扣，消費者不能選擇具體內容，根據餐廳當天多餘食物決定。（記者邵敏／攝影）

App 華人 咖啡

上一則

反仇亞 南加小台北掛金巨龍「永不屈服」

下一則

棕櫚泉圓形屋 與鮑伯霍勃故居為鄰 850萬出售

延伸閱讀

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯
洛縣最高2.5萬的微小企業紓困補助申請今日截止

洛縣最高2.5萬的微小企業紓困補助申請今日截止
退票系統漏洞 華人自上海來洛杉磯機票省數百元

退票系統漏洞 華人自上海來洛杉磯機票省數百元
草坪、屋頂、湖水上 洛杉磯戶外電影院好浪漫

草坪、屋頂、湖水上 洛杉磯戶外電影院好浪漫
飄香八千年

飄香八千年
台灣特技團完成演出 金麥麵包吃早餐 宣揚台加入WHA

台灣特技團完成演出 金麥麵包吃早餐 宣揚台加入WHA

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行