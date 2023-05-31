反仇亞 南加小台北掛金巨龍「永不屈服」

由洛杉磯公羊橄欖球隊捐贈的壁畫31日在蒙市揭幕。（記者趙健/攝影)

蒙特利公園市 （Monterey Park）31日在蒙市的「喬治艾爾德公園」（George Elder Park）為洛杉磯 公羊橄欖球隊（Los Angeles Rams）捐贈的壁畫舉行揭幕儀式，壁畫的創作者及各界政要到場慶賀，深受喜愛的公羊隊吉祥物Rampage，和啦啦隊員也到現與民眾歡樂互動。

影音來源：記者趙健

這幅2000平方呎的巨型壁畫名為「永不屈服」（Resilient Forever），由菲律賓裔藝術家DJ Javier創作，描繪了一條金色的巨龍和六顆星星。壁畫被粉刷在George Elder Park社區中心的外牆上，是蒙特利公園首批由市政府支持的公共壁畫之一。

Javier表示，壁畫中的巨龍象徵勇氣、力量和勇敢。這幅畫像是一面鏡子，反射出亞太裔群體的精神和文化；同時，它也不只是一面鏡子，它將亞太裔群體的故事和傳統高高掛起，讓人們看到它的光彩。

蒙特利公園市市長Jose Sanchez表示，這件藝術作品除了是對社區多元文化的獻禮，也是對歷史的記錄。過去幾年，聖蓋博谷和蒙市社區有很多人因仇恨犯罪而受到傷害，包括令人痛心的除夕夜槍擊案，這幅作品是亞太裔社區這段時間精神的象徵。當人們經過嘉惠爾（Garfield）路時，可以感受到這幅藝術作品傳遞的力量。

揭幕典禮上，洛縣政委員蘇麗絲（Hilda L Solis）、加州 參議員Susan Rubio的代表、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）的代表為DJ Javier、蒙特利公園市政府和洛杉磯公羊隊頒發感謝狀。蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員羅霈霆（Henry Lo）、吳紹榮（Vinh T. Ngo）也到場支持並講話。