染疫加重脫髮等頭髮問題 台灣品牌進軍美國來救髮

染髮後固色的逆齡喚黑系列和強化髮根系列。（記者張宏／攝影）

現代人因為壓力大早禿現象嚴重，同時美國皮膚病學會發現，許多人在從染疫感染中恢復約兩到三個月後，會出現明顯的脫髮或過度脫髮，稱為休止期脫髮。因此各類美髮護髮增髮產品成為紅海市場，甚至不少來自台灣美髮產品進軍美國來「救」髮。

專門研究脫髮皮膚科醫生Michele Green博士表示，越來越多的男性和女性患者面臨脫髮問題，他們來自各個年齡段和職業，這真的是全面的。當壓力或疾病引發的脫落，比一個人每天正常脫落的50根到100根頭髮多得多時，就會發生休止期脫髮。它並非特定於疫情 ，幾個世紀以來，專家們就知道重病、手術 、失血、住院、分娩和極端情緒事件，如失去所愛的人，都可能引發休止期脫髮。 但研究人員發現，有疫情感染史的人脫髮的可能性是未感染者的四倍。

這也是為什麼美國市場主打固髮和增髮的品牌日益增加，其中不乏台灣品牌，如沙龍護髮品牌SH-Rd等。台灣品牌「台塑生醫」最近也帶著旗下生活用品、美容保養品等進軍美國市場。該品牌最為人所熟知的是Dr＇s Formula洗髮精、美容品牌FORTE、益生菌及醫之方保健食品品牌等。Dr’s Formula洗髮精最早提出「頭皮護理」概念，結合長庚中醫科和皮膚科兩大領域專家，和台灣髮藝大師吳依霖，確保產品兼具洗感、高效及安全性。 該品牌累計賣出2000萬瓶，成為台灣藥妝店回購率最高的洗髮精，也曾獲得台灣消費者滿意度第一名的洗髮精。

吳依霖表示，選擇這個時機進軍美國市場，可謂天時地利人和，疫情後人們頭髮問題加劇。Dr’s Formula根據不同的頭髮和頭皮問題，推出不同系列的洗髮精，最受歡迎的髮根強化系列，根據不同髮質和頭皮分成清爽感和潤澤感兩種，適合易落髮族群，包含山葵萃取、維他命B3和B6、赤藻糖醇等，幫助提升頭皮防禦力，減緩掉髮問題。