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UCLA研究：吸食大麻與中老年人的慢性阻塞性肺病無關

記者趙健／即時報導
UCLA研究顯示，大麻的使用與慢性阻塞性肺病風險的增加並無關聯。（Pixabay.com）
UCLA研究顯示，大麻的使用與慢性阻塞性肺病風險的增加並無關聯。（Pixabay.com）

近日一項發表在「慢性阻塞性肺病」基金會期刊上的研究顯示，大麻的使用與慢性阻塞性肺病（Chronic obstructive pulmonary disease，簡稱COPD）風險的增加並無關聯，即使對那些該病的高風險人群也是如此。

COPD是常見的肺部疾病，包括肺氣腫和慢性支氣管炎，會導致氣流受限和呼吸問題。吸煙是COPD最主要的致病因素之一，約有80-90%的COPD患者是由長期吸煙引起。根據美國心肺血液研究所（National Heart, Lung, and Blood Institute）的統計數據，截至2021年，在美國約有1600萬人被診斷患有COPD。

在洛杉磯加州大學（UCLA）的研究中，研究人員將受試者分為不同組別，包括目前吸食、曾經吸食或從未吸食大麻的人群。在長期的跟蹤和肺功能測試後，並未發現其與COPD有明顯不良關聯。該研究對受試者的平均隨訪時間超過四年，對大麻的使用劑量並無限制。

此外，發表在「呼吸醫學」（Respiratory Medicine ）期刊上的一項類似縱向研究，也得出相同結果。該研究對1173名年齡介於21至30歲的成年人進行長達九年的隨訪，受訪人群包括大麻吸食者、煙草吸食者、兩者吸食的人和無吸食的人。結果發現，吸煙與體內氣流減少之間存在關聯，而吸食大麻並未對體內氣流或肺功能產生明顯影響。

大麻 加州大學 醫學

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