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聖瑪利諾國殤日 悼念將士成傳統

記者張宏/聖瑪利諾即時報導
聖瑪利諾市在雷西公園舉辦國殤日悼念活動，現場聚集了陸軍、空軍、海軍等退役和現役士兵。（黃文谷提供）
聖瑪利諾市在雷西公園舉辦國殤日悼念活動，現場聚集了陸軍、空軍、海軍等退役和現役士兵。（黃文谷提供）

聖瑪利諾（San Marino）市29日在雷西（Lacy）公園舉辦國殤日悼念活動，現場聚集了陸海空三軍退役和現役士兵，一起悼念那些為國家犧牲的將士，感懷先烈，珍惜現在的幸福生活。

活動現場氣氛肅穆，三軍現退役軍人或市民聚集一堂，大家一起悼念那些為國家犧牲的戰友、朋友和親人。聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、聖瑪利諾市長Steve Talt、副市長黃文谷和市議員羅經程、教委張志堅等百餘人參加了活動。

黃文谷表示，美國之所以成為自由的國度是因為付出了鮮血的代價，這些為國捐軀的英雄將士值得被永遠銘記。聖瑪利諾雖然是一個小城市，但每年的國殤日都舉辦活動，紀念為國家的自由民主付出生命的人們，這已成為城市的傳統。

黃文谷表示，2018年的國殤日悼念活動主講人、聖瑪利諾高中畢業生Ray Cheng，五年後再次作為主講嘉賓出席，當年他本來要去西點軍校，但後來因故退學，分享了自己不為人知的心路歷程。

原來Ray Cheng在當年暑假因為過敏去看醫生，西點軍校規定任何疾病都要報備，所以他和學校報備。但當他第一天到校報到後，卻被帶去醫院等了六個小時，本來醫生說問題不大，但是部門主管卻說不能收，只好退學回家。之後在家待了一年，然後去南加大念了商科。這幾年他很痛苦，做過心理治療，但還是有隱痛。

台下的退伍軍人紛紛發言鼓勵他不要難過，未來還有光明。教委張志堅表示，Ray是一個很正向的年輕人，他在學校的時候體型較小，但是堅持運動打球。這次他能來分享這段經歷，很有意義，他的發言得到全場很多人的掌聲，希望他能在不同的崗位上同樣發揮正能量。

2018年參加國殤日悼念活動並作為主講人的聖瑪利諾青年Ray Cheng，今年再...
2018年參加國殤日悼念活動並作為主講人的聖瑪利諾青年Ray Cheng，今年再次作為主講嘉賓出席。（黃文谷提供）

聖瑪利諾 眾議員 西點軍校

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