台灣傳統週 台美藝術學會夏季聯展登場

會展成員向紀欽耀等人解釋畫作的創作理念。（記者張庭瑜/攝影）

大洛杉磯 台灣傳統周系列活動與台美藝術協會攜手合作，5月27至28日舉辦為期兩日的「台美藝術夏季聯展」。此次展覽共有八位會員參展，呈現了他們精心創作的50幅畫作。畫作種類多樣，包括水彩、油畫、鉛筆畫和素描等，風格涵蓋寫實、抽象，甚至超現實等。每一幅畫都展現了藝術家們獨特的才華和技巧，引起觀眾的廣泛興趣和欣賞。無論是哪種類型的作品，都令來賓們佇足欣賞其中的美妙之處。

台美藝術協會現會員超過20人，雖然是業餘畫家，但每人通過不斷的努力和磨練，慢慢磨練出現今的藝術才華。在這次展覽，參展畫家包括周哲伍、楊文顯、鄭世湍、呂惠秋、顏堯山、楊芝穗、劉宇石、邱詠吟等，都有超過20年的繪畫經驗，並以精湛畫技聞名。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與夫人、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、及台灣傳統周總召集人冉瑞宜都蒞臨祝賀。

紀欽耀表示，他對每一幅畫作都很欣賞，因為不僅帶來美的享受，還能深刻感受到畫家們藝術思維的傳達。這些作品能夠帶領觀眾體驗壯美的大自然景色，栩栩如生的感受到慶典氛圍，甚至感受到蟲鳥花草的靈動和生氣。

台美藝術協會會長呂惠秋表示，協會的許多會員並非藝術本科畢業，而是純粹出於對繪畫的熱愛而加入。即使在退休 後，仍然孜孜不倦地學習，並定期在每個月的第一個周日下午聚會，討論繪畫技巧、創作理念，或分享最新的繪畫潮流資訊。

該協會每年都固定舉辦兩次展覽，一次是夏季展，一次是冬季展。每次展覽的畫作都以題材自由發揮為主，但會根據時令和季節創作。就像這次夏季展，藝術家們將充滿春夏朝氣的意象融入作品中。他們希望透過這些作品，讓每個人都能感受到當時創作的美好和快樂。

陳柏宇表示，他非常羨慕畫家的才華。他感謝台灣會館對傳承台美精神的藝術家給予的重視。他讚賞這些畫家長年堅持每年舉辦兩次畫展 ，將對故鄉台灣的思念融入畫作。有些作品巧妙地呈現了台美人的生活態度和經驗，這種結合豐富了畫作的廣度和深度。