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加州民主黨年會洛杉磯召開 華裔參選人分享理念

記者邵敏／洛杉磯即時報導
加州民主黨年會亞裔代表踴躍出席。（饒影凡提供）
加州民主黨年會亞裔代表踴躍出席。（饒影凡提供）

來自加州各地的數千名民主黨人，5月25日至28日齊聚洛杉磯，參加加州民主黨年度代表大會（California Democratic Party Convention）。這是疫情以來首次線下會議，眾人交流黨內期望以及諸多重要議題，多名華裔民主黨代表與會。

加州25區參議員候選人、蒙特利公園（Monterey Park）市議員饒影凡（Yvonne Yiu），參加26日、27日的民主黨代表大會，她表示非常興奮，因為此前只能在網絡會議上見面，現在終於可以面對面與眾多代表近距離接觸，互相交流對民主黨的期望。饒影凡在會上見到勞工領袖、民權活動家Dolores Huerta，她稱對方是真正的美國偶像，一生致力於為勞動者、移民和婦女的權益而奮鬥。

超過2500人出席這次黨內會議，並聽取包括州長紐森（Gavin Newsom），和前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 在內的知名民主黨人發言。民主黨準備在明年贏回眾議院並保住白宮，此次大會正值關鍵時刻，因為黨內對聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的未來存在分歧。下個月將滿90歲的范士丹健康狀況堪憂，最近的全州性民意調查顯示，大多數加州選民認為范士丹已不適合繼續在參議院任職。

會議上，多名民主黨人指出，住房和無家可歸者是首要議程項目，犯罪、治安和公共安全是相互關聯的問題，大城市犯罪率上升，民主黨候選人概述多種策略，探討如何確保民眾的安全。

同時，大會也是競選活動的一部分。饒影凡指出，此次代表大會有很多分組會議，包括勞工界、各族裔會議，在分組會上，參加競選的候選人有機會上台介紹自己，與眾人分享競選理念。每位候選人都在解釋為什麼自己是最適合的人選，但競選活動才剛剛開始，未來選舉期間將在全州開展競選活動。

民主黨代表大會也是加州人展示自己成就的論壇，希望將全國對話引向更進步的方向，討論來年的組織戰略。

加州25區參議員候選人饒影凡在州民主黨代表大會亞太裔小組會上介紹自己。 （饒影凡...
加州25區參議員候選人饒影凡在州民主黨代表大會亞太裔小組會上介紹自己。 （饒影凡提供）

民主黨 加州 勞工

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