加州民主黨年會洛杉磯召開 華裔參選人分享理念

加州民主黨年會亞裔代表踴躍出席。（饒影凡提供）

來自加州 各地的數千名民主黨 人，5月25日至28日齊聚洛杉磯，參加加州民主黨年度代表大會（California Democratic Party Convention）。這是疫情以來首次線下會議，眾人交流黨內期望以及諸多重要議題，多名華裔民主黨代表與會。

加州25區參議員候選人、蒙特利公園（Monterey Park）市議員饒影凡（Yvonne Yiu），參加26日、27日的民主黨代表大會，她表示非常興奮，因為此前只能在網絡會議上見面，現在終於可以面對面與眾多代表近距離接觸，互相交流對民主黨的期望。饒影凡在會上見到勞工 領袖、民權活動家Dolores Huerta，她稱對方是真正的美國偶像，一生致力於為勞動者、移民和婦女的權益而奮鬥。

超過2500人出席這次黨內會議，並聽取包括州長紐森（Gavin Newsom），和前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 在內的知名民主黨人發言。民主黨準備在明年贏回眾議院並保住白宮，此次大會正值關鍵時刻，因為黨內對聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的未來存在分歧。下個月將滿90歲的范士丹健康狀況堪憂，最近的全州性民意調查顯示，大多數加州選民認為范士丹已不適合繼續在參議院任職。

會議上，多名民主黨人指出，住房和無家可歸者是首要議程項目，犯罪、治安和公共安全是相互關聯的問題，大城市犯罪率上升，民主黨候選人概述多種策略，探討如何確保民眾的安全。

同時，大會也是競選活動的一部分。饒影凡指出，此次代表大會有很多分組會議，包括勞工界、各族裔會議，在分組會上，參加競選的候選人有機會上台介紹自己，與眾人分享競選理念。每位候選人都在解釋為什麼自己是最適合的人選，但競選活動才剛剛開始，未來選舉期間將在全州開展競選活動。