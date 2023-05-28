洛縣華人聚居市路怒轉暴打 目擊者救司機 視頻全錄

兩司機在街上吼叫爭吵。（abc7）

洛杉磯縣華人 聚居城市巴沙迪那市（Pasadena），日前發生一起由路怒事件演變為當街暴力打鬥，目擊者擔心司機有生命危險，衝上去制止。視頻記錄了驚心動魄的一幕。

影音來源：目擊者／記者邵敏後製

案件發生在5月19日（周五）早上，地點位於巴沙迪那老城Fair Oaks Avenue 和Holly Street，在Torta's Mexico餐廳門前。目前尚不清楚究竟是什麼原因引發路怒，但視頻一開始就顯示，摩托車騎士接近當時仍在特斯拉 車內的司機。

目擊者Charlie Salinas表示，這名男性摩托車騎士在街道上來回奔跑，在車流中穿梭進進出出，同時對著被他擋住的司機咒罵。兩人最終在紅燈時停靠在一起，彼此都下了車，開始在街上互相吼叫爭吵。

期間，摩托車騎士將頭伸進特斯拉車內，對坐在裡面的一位女士大喊大叫，據悉是司機的母親。男司機隨即拍了拍車手的頭盔，兩人很快爆發鬥毆，視頻顯示他們倒在地上，摩托車手用腿壓住特斯拉車司機。

現場目擊者在警方到達之前，從馬路對面衝過去製止打鬥。 Salinas表示他當時擔心司機的生命安全，因此下定決心過去幫忙，視頻顯示這名好心人大聲呵斥「離開他」。此時，坐在車內的母親也趕緊下車，跑過去用力拍打摩托車手的後背。

警察 到達時，這場激烈的鬥毆終於結束，當兩人從地上站起來時，仍然可以看到他們互相喊叫。摩托車手對特斯拉司機大叫，「是你先打我的。」 警官指示兩人坐在路邊，之後沒有發生進一步的事故。目前尚不清楚這兩人是被拘留還是被捕。