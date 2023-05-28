橙縣亞裔城市1餐廳爆發槍擊案 亞裔2重傷1輕傷

南加橙縣亞裔比例極高的園林市（Garden Grove），27 日(星期六)晚上 11時33分左右，一家餐廳爆發槍擊案。（示意圖，Unsplash.com）

南加橙縣 亞裔比例極高的園林市（Garden Grove），27 日(星期六)晚上 11時33分左右，一家餐廳爆發槍擊 案。開槍的嫌犯和三名受害人都是越裔，其中嫌犯和兩名重傷者均40 多歲，一名輕傷者30 多歲，他們都是橙縣居民。

園林市警局28日指出，警員據報前往麥格弄里亞路（Magnolia） 12921號餐廳The Hot Restaurant，理由是這家餐廳裡才爆發槍擊事件。警員趕到現場時，多名顧客告訴警員，嫌疑人仍在餐廳內，且已被餐廳的顧客壓制。

警察 於是拘留了嫌疑人，並發現另有兩名受害者，都是橙縣居民，均約 40 多歲 ，上身都有槍傷。 這兩人當場接受了橙縣消防局人員的緊急治療，並被被送往當地醫院救治，情況危急。 第三名受害者則是下肢受輕傷，情況穩定。 這名傷者也是橙縣居民，30 多歲。

警方在偵訊過程中獲悉，受害人和嫌疑人是餐廳常客，他們在槍擊案之前曾發生爭執。 目前調查仍在進行中，如有目擊者或知情者，可致電 714-741-5422， 或聯繫警探 Steve Heine，電話 714-741-5704。