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裝10把鎖也沒用？華女在洛縣華人區超市前被盜電瓶車

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
被盜的電瓶車價值600元左右，是Emily每天上下班的代步工具。（受訪者提供）
被盜的電瓶車價值600元左右，是Emily每天上下班的代步工具。（受訪者提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcaida）盜竊案頻發，一名華女將電瓶車停放在一家超市門口，卻不翼而飛。華女認為此類案件防不勝防，她特意在車上安裝牢固的密碼鎖，也被竊賊當場剪斷，「現在治安太差，哪怕裝十把鎖也會被偷。」

案發地址位於亞市熱鬧地區的一家超市門口，案發時間是5月6日（周六），華女Emily因為在附近上班，當天早上6時30分左右，她將車停在超市門口，這裡是電瓶車、自行車的專門停車處。下午2時10分左右，Emily下班準備回家，發現自己的車已銷聲匿跡。她表示早上停車時，因為時間早，當時只有她一部車，但下班時此處停滿了車，唯獨她的電瓶車不見踪影。

Emily的第一反應是家人把車開走了，「因為我安裝的是密碼鎖，外人不會知道密碼。」但家人表示並沒有把車開走，Emily很快發現附近地上有一把剪斷的鎖，正是自己電瓶車的鎖鏈。對此，她非常不解，「這把鎖很牢固，我每次鎖車時都很費勁，有五股鋼絲，不知道竊賊怎麼能當場剪斷。」

確定電瓶車被盜，Emily馬上報警，等了一個多小時，警察趕到現場做了簡單的筆錄，此後這起案件再也沒有任何回應。

被盜的電瓶車價值600元左右，打工賺錢不易的Emily很心疼，她說車很新，看上去比其他車高級，猜測可能因為這個原因才被竊賊盯上。電瓶車是Emily每天上下班的代步工具，如今她只能長時間步行到上班的地方，生活、工作帶來很大影響。 

事發後，不少人聽說這家超市門口電瓶車被盜，很快引起警惕，Emily看到有人在自己的車上安裝三把鎖，對此，她感慨表示，「我覺得裝十把鎖也沒用，我這麼粗的鎖都能被剪斷，主要是現在小偷太囂張了。」

洛縣類似盜竊案件頻發，有華人指出，自己停在家門口的自行車、電瓶車經常被盜，甚至小朋友的玩具車也被偷走。一些華人表示，明顯感覺這幾年的治安環境越來越糟糕，一個人走在路上會有不安全感。一名不願透露姓名的華女指出，自己現在出門不帶隨身小包，鑰匙、手機、皮夾等重要物品就放在口袋裡，這樣可以避免被不法分子盯上。

被害人在案發現場附近找到被剪斷的鎖。（受訪者提供）
被害人在案發現場附近找到被剪斷的鎖。（受訪者提供）

華女 華人 亞凱迪亞

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