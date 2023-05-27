洛杉磯天使隊「台灣日」盛況 僑民熱情似火

台灣球迷們時刻關注著球場上的一舉一動，每一次重要的進球或關鍵時刻，他們都一同站起來，高舉雙手揮舞，表達著他們對球隊的支持和興奮。（記者張庭瑜/攝影）

為了慶祝亞太傳統月，橙縣安那罕天使 球場5月24日（周三）舉辦「台灣日」活動。由洛杉磯天使隊迎戰波士頓紅襪隊，超過1700位台灣鄉親身穿「台灣日」紅色T恤踏入球場，令球場一片紅海。當天使隊敲出安打時，台僑們熱情呼喊並展開波浪舞，大家樂在其中，氣氛熱烈，球迷更是開心嗨翻天。不少台僑更號召親朋好友共襄盛舉。

球場司儀中間更不斷介紹台灣，提升了台灣的能見度。

超過預期的1700多名台僑，座落在在球場的十多個座位區域，觀眾身穿印有「TAIWAN 1」字樣的紅色球衣T恤，相互打招呼和閒聊，這次活動也達到凝聚僑胞情感的目的，帶來了歡樂和團結。

受到亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟的號召，劉志偉帶領了20多位親友參加活動，其中有不少人是13到18歲的第二代台僑孩子。此外，還有他兒子學校棒球隊的小選手們，希望讓兒子的朋友更了解台灣，並體驗大聯盟的氛圍。為表示支持台灣，這些孩子的媽媽特別在他們的臉上貼上中華民國 國旗和「Love Taiwan」等貼紙，以融入教育和娛樂的方式讓他們從小愛護台灣。