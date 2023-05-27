我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

洛杉磯天使隊「台灣日」盛況 僑民熱情似火

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
台灣球迷們時刻關注著球場上的一舉一動，每一次重要的進球或關鍵時刻，他們都一同站起來，高舉雙手揮舞，表達著他們對球隊的支持和興奮。（記者張庭瑜/攝影）
台灣球迷們時刻關注著球場上的一舉一動，每一次重要的進球或關鍵時刻，他們都一同站起來，高舉雙手揮舞，表達著他們對球隊的支持和興奮。（記者張庭瑜/攝影）

為了慶祝亞太傳統月，橙縣安那罕天使球場5月24日（周三）舉辦「台灣日」活動。由洛杉磯天使隊迎戰波士頓紅襪隊，超過1700位台灣鄉親身穿「台灣日」紅色T恤踏入球場，令球場一片紅海。當天使隊敲出安打時，台僑們熱情呼喊並展開波浪舞，大家樂在其中，氣氛熱烈，球迷更是開心嗨翻天。不少台僑更號召親朋好友共襄盛舉。

球場司儀中間更不斷介紹台灣，提升了台灣的能見度。

超過預期的1700多名台僑，座落在在球場的十多個座位區域，觀眾身穿印有「TAIWAN 1」字樣的紅色球衣T恤，相互打招呼和閒聊，這次活動也達到凝聚僑胞情感的目的，帶來了歡樂和團結。

受到亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟的號召，劉志偉帶領了20多位親友參加活動，其中有不少人是13到18歲的第二代台僑孩子。此外，還有他兒子學校棒球隊的小選手們，希望讓兒子的朋友更了解台灣，並體驗大聯盟的氛圍。為表示支持台灣，這些孩子的媽媽特別在他們的臉上貼上中華民國國旗和「Love Taiwan」等貼紙，以融入教育和娛樂的方式讓他們從小愛護台灣。

蔡孟剛帶領的親友團共有13人，並自帶小面國旗，在觀賽過程中不斷揮舞。蔡孟剛熱愛打棒球，更熱愛台灣，參加「台灣日」活動滿足了他的願望，同時兼顧了兩者。坐在他旁邊的好友洪啟翔一家，剛搬到美國加州不久，即使房子還沒有完全安頓好，但一家人仍興奮地參加了這場「台灣日」的大聯盟天使隊球賽。更表示，即使剛離開台灣不久，在異鄉對台灣的愛意依然澎湃，全家人都非常興奮可以一同參加。

儘管波士頓紅襪隊的張育成因病無法參加比賽，台灣球迷仍懷著濃厚的關懷和祝福之情，高...
儘管波士頓紅襪隊的張育成因病無法參加比賽，台灣球迷仍懷著濃厚的關懷和祝福之情，高舉著告示牌表達對他的支持和祝福，希望他能早日康復。（記者張庭瑜/攝影）
台灣僑胞們興奮地展示著臉上貼著的中華民國國旗貼紙，這些貼紙也象徵著他們對台灣的愛...
台灣僑胞們興奮地展示著臉上貼著的中華民國國旗貼紙，這些貼紙也象徵著他們對台灣的愛與認同，展示著他們作為台灣人的自豪感。（記者張庭瑜/攝影）

天使 中華民國 加州

上一則

哈岡華人連三場集會 反對縣府在地建遊民中心

下一則

沒收入沒保險可免費看心理醫生 這些資源需保存

延伸閱讀

南京大學洛杉磯校友會慶祝母校121歲生日

南京大學洛杉磯校友會慶祝母校121歲生日
洛杉磯華裔老兵口述歷史國殤日開播

洛杉磯華裔老兵口述歷史國殤日開播
首位亞太裔聯邦法官劉成威 逝世

首位亞太裔聯邦法官劉成威 逝世
MLB／大谷、楚奧特接連開轟 天使4場都贏

MLB／大谷、楚奧特接連開轟 天使4場都贏
天使隊台灣日 1700名鄉親High翻

天使隊台灣日 1700名鄉親High翻
洛杉磯天使球隊「台灣日」 1700名台僑穿紅衣熱情參與

洛杉磯天使球隊「台灣日」 1700名台僑穿紅衣熱情參與

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18
提供低廉巴士服務的超級巴士，將推出洛杉磯往返拉斯維加斯間服務。（Megabus）

洛杉磯-拉斯維加斯 平價大巴6月上路

2023-05-23 02:16

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大

張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大