洛杉磯天使隊「台灣日」盛況 僑民熱情似火
為了慶祝亞太傳統月，橙縣安那罕天使球場5月24日（周三）舉辦「台灣日」活動。由洛杉磯天使隊迎戰波士頓紅襪隊，超過1700位台灣鄉親身穿「台灣日」紅色T恤踏入球場，令球場一片紅海。當天使隊敲出安打時，台僑們熱情呼喊並展開波浪舞，大家樂在其中，氣氛熱烈，球迷更是開心嗨翻天。不少台僑更號召親朋好友共襄盛舉。
球場司儀中間更不斷介紹台灣，提升了台灣的能見度。
超過預期的1700多名台僑，座落在在球場的十多個座位區域，觀眾身穿印有「TAIWAN 1」字樣的紅色球衣T恤，相互打招呼和閒聊，這次活動也達到凝聚僑胞情感的目的，帶來了歡樂和團結。
受到亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟的號召，劉志偉帶領了20多位親友參加活動，其中有不少人是13到18歲的第二代台僑孩子。此外，還有他兒子學校棒球隊的小選手們，希望讓兒子的朋友更了解台灣，並體驗大聯盟的氛圍。為表示支持台灣，這些孩子的媽媽特別在他們的臉上貼上中華民國國旗和「Love Taiwan」等貼紙，以融入教育和娛樂的方式讓他們從小愛護台灣。
蔡孟剛帶領的親友團共有13人，並自帶小面國旗，在觀賽過程中不斷揮舞。蔡孟剛熱愛打棒球，更熱愛台灣，參加「台灣日」活動滿足了他的願望，同時兼顧了兩者。坐在他旁邊的好友洪啟翔一家，剛搬到美國加州不久，即使房子還沒有完全安頓好，但一家人仍興奮地參加了這場「台灣日」的大聯盟天使隊球賽。更表示，即使剛離開台灣不久，在異鄉對台灣的愛意依然澎湃，全家人都非常興奮可以一同參加。
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