南京大學洛杉磯校友會慶祝母校121歲生日

南京大學洛杉磯校友會5月20日慶祝母校生日。（記者邵敏／攝影）

南京大學洛杉磯 校友會5月20日慶祝母校生日，當天共有近40位校友參與，大家來自南加 不同行業，齊聚一堂，遙祝母校121歲生日快樂。

校友們20日在橙縣布瑞亞市（Brea）的碳峽谷公園（Carbon Canyon Regional Park）聚會，大家穿著南京大學的紫色校服，點燃生日蠟燭，齊聲祝賀母校。

當天近40位校友參與慶祝活動，有上世紀80年代入學的老學長，也有2010年後入學的新生代，雖有年齡差距，但交流感情毫無障礙。校友們來自不同行業，居住在南加各城市，有一位老外校友李東（Mitchell Lazerus）引起關注。他出生、成長在美國，曾在南京大學留學並獲得哲學碩士學位。他用非常流利的中文表示，「我畢業於南京大學，很驕傲是南大這個大家庭的一員。」

慶祝活動豐富多彩，校友們帶著精心準備的美食與眾人分享，並邀請專業燒烤師傅現場燒烤助興。校友會會長李文勝表示，新冠疫情 期間，許多活動不得不轉為線上或縮小規模，現在疫情陰霾已散，校友們可以沒有顧慮地參與其中。

匹克球運動近來在南加華人群體中很受歡迎，校友會中的匹克球愛好者們當天在公園場地上交流打球心得，切磋技藝。校友會榮譽會長、匹克球俱樂部負責人金凌雲表示，許多校友過去喜歡打乒乓球和網球，現在開始練習匹克球，有這兩項球類基礎就能快速上手。

除了匹克球，校友們還聚在一起打摜蛋。摜蛋是一種源於江蘇淮安的撲克牌遊戲，具有競技性和趣味性，需要隊友之間密切配合才能獲勝。南京大學校友們曾在江蘇求學、生活，因此這項運動在校友之間非常流行，每次聚會時，大家都會進行一局摜蛋，才算盡興。