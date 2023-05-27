我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特退出打假自律守則 歐盟稱仍有義務遵守

坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎

南京大學洛杉磯校友會慶祝母校121歲生日

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南京大學洛杉磯校友會5月20日慶祝母校生日。（記者邵敏／攝影）
南京大學洛杉磯校友會5月20日慶祝母校生日。（記者邵敏／攝影）

南京大學洛杉磯校友會5月20日慶祝母校生日，當天共有近40位校友參與，大家來自南加不同行業，齊聚一堂，遙祝母校121歲生日快樂。

校友們20日在橙縣布瑞亞市（Brea）的碳峽谷公園（Carbon Canyon Regional Park）聚會，大家穿著南京大學的紫色校服，點燃生日蠟燭，齊聲祝賀母校。

當天近40位校友參與慶祝活動，有上世紀80年代入學的老學長，也有2010年後入學的新生代，雖有年齡差距，但交流感情毫無障礙。校友們來自不同行業，居住在南加各城市，有一位老外校友李東（Mitchell Lazerus）引起關注。他出生、成長在美國，曾在南京大學留學並獲得哲學碩士學位。他用非常流利的中文表示，「我畢業於南京大學，很驕傲是南大這個大家庭的一員。」

慶祝活動豐富多彩，校友們帶著精心準備的美食與眾人分享，並邀請專業燒烤師傅現場燒烤助興。校友會會長李文勝表示，新冠疫情期間，許多活動不得不轉為線上或縮小規模，現在疫情陰霾已散，校友們可以沒有顧慮地參與其中。

匹克球運動近來在南加華人群體中很受歡迎，校友會中的匹克球愛好者們當天在公園場地上交流打球心得，切磋技藝。校友會榮譽會長、匹克球俱樂部負責人金凌雲表示，許多校友過去喜歡打乒乓球和網球，現在開始練習匹克球，有這兩項球類基礎就能快速上手。

除了匹克球，校友們還聚在一起打摜蛋。摜蛋是一種源於江蘇淮安的撲克牌遊戲，具有競技性和趣味性，需要隊友之間密切配合才能獲勝。南京大學校友們曾在江蘇求學、生活，因此這項運動在校友之間非常流行，每次聚會時，大家都會進行一局摜蛋，才算盡興。

南京大學洛杉磯校友會成立於2009年，目前擁有近400位會員。作為百年名校，南京大學培養了許多傑出人才，在洛杉磯地區，南大校友在生物醫藥、信息產業、天文氣象、金融服務等多個領域發揮重要的作用。

南大洛杉磯校友打匹克球，切磋技藝。（記者邵敏／攝影）
南大洛杉磯校友打匹克球，切磋技藝。（記者邵敏／攝影）
南大洛杉磯校友齊聚一堂，遙祝母校121歲生日快樂。（記者邵敏／攝影）
南大洛杉磯校友齊聚一堂，遙祝母校121歲生日快樂。（記者邵敏／攝影）

南加 洛杉磯 疫情

上一則

國殤日 亞市向現退役軍人和家庭致敬

下一則

橙縣愛恩中文學校 歡慶畢業暨結業典禮

延伸閱讀

洛杉磯華裔老兵口述歷史國殤日開播

洛杉磯華裔老兵口述歷史國殤日開播
華裔媽媽出雙語書 推廣學習中文

華裔媽媽出雙語書 推廣學習中文
首位亞太裔聯邦法官劉成威 逝世

首位亞太裔聯邦法官劉成威 逝世
北加州中國大專校友會聯合會 拜會世報

北加州中國大專校友會聯合會 拜會世報
福州二中海外第一個校友會--北美校友會成立

福州二中海外第一個校友會--北美校友會成立
陳淑玲 接掌美東南區北一女校友會

陳淑玲 接掌美東南區北一女校友會

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18
提供低廉巴士服務的超級巴士，將推出洛杉磯往返拉斯維加斯間服務。（Megabus）

洛杉磯-拉斯維加斯 平價大巴6月上路

2023-05-23 02:16

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大

張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後