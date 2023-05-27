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亞裔傳統月 名醫楊懷週獲加州議會表彰

洛杉磯訊
加州議會表彰傑出亞裔人士，楊懷週醫師和太太饒影凡出席。（楊懷週提供）
加州議會表彰傑出亞裔人士，楊懷週醫師和太太饒影凡出席。（楊懷週提供）

加州議會亞太裔立法黨團 (The California Asian American & Pacific Islander Legislative Caucus) 近日在州府沙加緬度慶祝亞裔傳統月，並向對社區作出傑出貢獻的12位亞裔頒發表揚狀，其中來自南加州的楊懷週醫學博士 (Dr. Albert Young) 在加州議會大廳接受了表彰。

加州議會亞太裔立法黨團主席羅達倫 (Evan Low) 、副主席方樹強 (Mike Fong) 及閔大衛 (Dave Min) 出席了盛會。

從醫數十年，楊懷週在專業生涯中，專精於肺部醫學、重症監護、燒傷護理和高壓氧醫學實踐；尤其是在愛滋病流行期間挽救了許多患者。他還獲得了洛杉磯加大（UCLA）的醫學管理公共衛生碩士學位，以服務聖蓋博谷地區的弱勢和老年人口，其中超過60%是亞裔，其餘是西裔。

楊懷週醫師關愛年輕一代，並致力參與多個慈善組織，包括香港華仁中學獎學金基金會、南加州香港校友聯會獎學金基金會、晨光基金會，為國內外有需要的學生提供經濟資助。

楊醫師還是亞美政聯（CAUSE）創始人之一，該團體引導亞裔大學生參與美國政治進程，支持亞太裔參選城市、縣、州各級公職，爭取平等與公正權益。

楊懷週醫師是蒙市市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 的丈夫。他說「很高興成為加州議會表彰的12位傑出貢獻者之一」，他感謝加州議會亞太裔立法黨團主席羅達倫、副主席方樹強及閔大衛，以及該黨團為亞裔在加州議會發聲，捍衛亞太裔的權益，確保各項新法案不損害亞太裔的平等權益。

加州 亞裔 醫學

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