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社交媒體傳授銀行詐騙術 橙縣男認罪臨重判

記者趙健／洛杉磯市即時報導
橙縣的一名男子因利用社交媒體宣傳銀行詐騙手法而被判有罪。（取自Pixabay.com）
橙縣的一名男子因利用社交媒體宣傳銀行詐騙手法而被判有罪。（取自Pixabay.com）

美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）25日表示，橙縣的一名男子因利用社交媒體宣傳銀行詐騙手法而被判有罪；他曾與銀行員工共謀進行了一系列涉及銀行支票的詐騙，試圖非法牟利超過120萬美元。

美國檢察官辦公室在新聞稿中指出，今年26歲的Meshach Samuels來自橙縣普拉辛西亞（Placentia），他對一項共謀欺詐銀行罪和兩項持有槍枝和彈藥罪表示認罪。根據Samuels的認罪協議，從2021年5月至2022年3月，Samuels引誘他的Instagram追隨者加入Telegram聊天群組；他向追隨者收取高達數千美元的費用，指導他們如何招募同謀並進行支票詐騙獲取銀行資金。

Samuels及他的同謀們利用非法手段，如透過銀行出納員獲取受害者的身份信息，然後利用這些信息偽造銀行帳戶的虛假支票。在Samuels的協助下，同謀者將這些偽造支票存入第三方賬戶，然後以低於1萬美元的金額取出資金，以此避免引起銀行的注意。參與詐騙活動的銀行出納員將獲得部分現金報酬。該支票欺詐手法試圖獲得至少約 120 萬美元的資金，造成至少 40 萬美元的實際損失。

Samuels 同時還承認參與了另一項詐騙計劃——詐領與流行病相關的失業保險。他利用已故者、居住在加州以外或沒有資格獲得失業保險的受害者的個人信息，從加州就業發展部 (California Employment Development Department，簡稱EDD) 詐取了 1萬4250 美元。在 EDD 批准申請後，Samuels 和他的同夥會在 ATM 機上提取資金。

同時，Samuels 還是一名被定罪的重罪犯，曾因在佛州毆打一名執法人員及謀殺未遂被判重罪，同時還有非法持有槍枝和彈藥的犯罪記錄。

Samuels的銀行詐騙共謀罪名可使他面臨最高30年的聯邦監禁，而非法擁有槍枝和彈藥的每項罪名最高可判處10年監禁。

此外，在與此案相關的案件中，Samuels的前女友、26 歲的Sasha Lizette Jimenez也承認了自己與Samuels共謀銀行欺詐的罪名。身為該詐騙團夥的會計員， Jimenez 發行了至少 280 萬美元欺詐性質的失業保險福利金提領卡，超過230萬美元的現金從這些借記卡中被提取。

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