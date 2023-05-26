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南加10歲女遇特殊男受驚 警方查非綁架

記者邵敏/河濱即時報導
警方調查證實男子沒有構成威脅。（KTLA）
警方調查證實男子沒有構成威脅。（KTLA）

南加內陸河濱縣（Riverside County)一名父親日前稱，自己10歲的女兒在家門前玩耍時險些被綁架，監控視頻顯示，案發時陌生男子迅速沖向女孩，並問女孩是否能看她的襯衫。但警方事後調查表示，對方是一名有特殊需要的16歲男孩，並沒有構成綁架威脅。

影音來源：現場監控／記者邵敏後製

案件發生在河濱縣茉莉塔市（Murrieta）Camarada Lane 38000號街區。監控攝像頭拍下當時驚險的畫面，女孩父親Michael Angodung回憶案發經過，他表示事發在一個普通的周日，5月21日晚上8時30分左右。

10歲的Kassidy喜歡打排球，一開始她和父親在家門口的前院玩耍。之後Angodung進屋喝一杯，就在這時，監控視頻顯示一名男子走在附近的人行道上，他戴著藍色帽子，穿著人字拖，走路樣子不同常人。男子最後停在Angodung家門前，和10歲的Kassidy開始說話，監控視頻記錄當時兩人的對話，男子問女孩是否能看她的襯衫，然後就突然沖向她。

Angodung回憶自己剛進家門不到一分鐘，女兒就一路衝進車庫跑來找他，稱有人要綁架自己。當時這名父親非常害怕，他表示居住地是一個安全的家庭社區，孩子們經常在門口玩耍，但女兒竟在自己家門口險被綁架，他趕緊報案。

河濱縣警察局在現場附近走訪，挨家挨戶索要監控錄像，詢問是否看到什麼，試圖找到嫌疑人。鄰居聽說這樣的事後表示震驚，有孩子的居民更是難以接受發生這種事。

女孩父親稱是這是一起綁架未遂案件，但警方最新的調查結果顯示，視頻中的男性是一名有特殊需要的16歲男孩，他並沒有構成威脅。警局發言人指出，男子並沒有試圖綁架或傷害孩子。

雖然警方認為這是虛驚一場，但Angodung 說女兒因為這起事件受到驚嚇，他希望提醒其他父母，要經常和孩子談論這個世界的危險，時刻警惕周圍環境。

陌生男子沖向小女孩虛驚一場。（KTLA）
陌生男子沖向小女孩虛驚一場。（KTLA）

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