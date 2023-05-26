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蒙市舞星舞社業主：忘卻噩夢永久關閉

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
舞星舞社老闆梁卓表示，舞社不會重開，永久關閉。（檔案照。記者朱敏梓/拍攝）
舞星舞社老闆梁卓表示，舞社不會重開，永久關閉。（檔案照。記者朱敏梓/拍攝）

蒙特利公園市舞星舞社槍殺案帶給了整個華人社區難以彌合的傷痛，事發地舞星舞社的老闆便是其中之一，她最近透露，「幾乎」下定決心不會再重新營業，這意味著舞星舞社可能永久關閉。

舞星舞社老闆梁卓說，「我不會重新開張，回到同一個地方工作仍然很困難。」梁卓於2013年接管了這間舞蹈工作室，她表示目前對出租持開放態度，但目前為止還沒有人就接管業務與她接洽。

在1月21日震驚全美的槍擊案發生後，整個華人社區展開了諸多療傷止痛行動，包括「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice) 為受害者們籌集了超100 萬元，並定期舉辦旁觀者干預培訓，蒙市也募集了一筆「治癒」基金幫助社區恢復。市議員饒影凡的說法，基金中一部分已經分發給了現場的目擊者們。儘管如此，這些共同努力可能還不足以挽救這家舞蹈社。

槍擊案的受害人大多是梁卓的朋友，她的兄弟也是九名受傷者之一。她說正在朋友和家人的支持下探索出路。

但是她承認，「很難擺脫所有這些不好的記憶。」槍擊案發生大約一個月後，她向預付了團體課程費用和來舞社的學生退還了近 300 張退款支票，金額超過8萬元。

梁卓補充說，也許有一天她會感到足夠強大，可以再次擁抱一種激情，但在悲劇發生幾個月後，這一天還沒有到來。她表示，「我還沒有恢復跳舞，我的老師們希望我回到工作室，但我沒有，這太痛苦了，我想忘卻這一場噩夢。」

舞星舞社於1990 年開業，由知名的專業教練提供各種舞蹈課程。20多年來發展為一個社交中心，特別是尋求通過舞蹈課和社區活動建立友誼的移民。對於舞星會關閉的消息，許多華人都感到非常遺憾。

Kevin Leung 是一所傳統中國武術學校的總教練，該學校使用舞星國標舞工作室授課超過八年。在槍擊事件發生後，他將授課地點搬到了附近的公園，他對舞星關閉表示遺憾，「我們真的希望舞星能夠再次重新開放，對於社區來說，這將是一個強有力的聲明。 現在我每天開車經過那裡，但是招牌已經拿下來了，掛上了出租的牌子，但舞星仍然存留在每個人的腦海中。」

槍擊 華人 蒙特利公園市

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