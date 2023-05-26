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華女公司偽造郵資寄貨 郵局損失6000萬

記者王若然／洛杉磯即時報導
華人偽造郵寄標籤，寄送超過900萬件商品。（Pexles）
華人偽造郵寄標籤，寄送超過900萬件商品。（Pexles）

聯邦司法部（Department of Justice）25日發布信息，一名南加華裔被控使用偽造郵局標籤（postage label）寄送超過900萬個包裹、郵件，造成郵局損失超過6000萬元。

50歲的核桃市（Walnut）居民陳麗娟（Lijuan “Angela”Chen，譯音）23日下午被捕，負責抓捕的是美國郵政檢查局（United States Postal Inspection Services， USPIS），以及國稅局犯罪調查處（IRS Criminal Investigation）。該案由這兩個單位聯合偵辦，她被控合謀欺騙美國政府以及持有、使用虛假郵寄標籤。

根據22日對陳麗娟提起的起訴書，證據顯示陳麗娟開設快遞公司，主要業務為網路華商業主郵寄商品至美國各地。通過美國郵政檢查和美國郵局的聯合調查發現，陳麗娟郵寄貨物使用的大多數郵寄標籤都是偽造的。

陳麗娟的公司偽造和收集已經使用過的郵寄標籤，再貼在發貨紙箱或包裏上送至郵局寄送至美國各地。調查人員發現，用於打印這些郵寄標籤序列號的機器早已在2020年已經停產。此外，陳麗娟公司寄出的貨品還存在標籤上列出貨品和實際貨品不符的情況。

一位美國郵政分析人員稱，2022年11月1日至2023年4月30日之間，陳麗娟及其員工利用偽造郵寄標籤寄發超過900萬件商品，致郵局損失超過6000萬美元。

陳麗娟的快遞公司之前是由她的丈夫運營，不過2019年11月在美國郵政檢查服務局對其進行問話的兩天後，他就飛回中國。

對陳麗娟的兩項指控，如果罪名成立，將分別判處最高五年監禁。

美國郵政 核桃 司法部

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