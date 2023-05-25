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樂天女孩啦啦隊點燃「台灣日」 男球迷瘋拍照

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
樂天女孩啦啦隊的活力和表演，熱情和精彩的舞蹈，讓觀眾們留下深刻印象。（記者張庭瑜/攝影）
樂天女孩啦啦隊的活力和表演，熱情和精彩的舞蹈，讓觀眾們留下深刻印象。（記者張庭瑜/攝影）

加州橙縣安那罕（Anaheim）天使球場5月24日（週三）晚舉辦台僑期待已久的「台灣日」活動。這次活動是由洛杉磯天使隊對陣波士頓紅襪隊，特邀來自台灣的「樂天女孩啦啦隊」進行精彩的賽前表演。現場觀眾都被樂天女孩的活力感染，許多外國媒體也拍攝報導她們。

視頻來源：記者張庭瑜

「樂天女孩啦啦隊」帶來了精彩又充滿活力的賽前表演，許多觀眾被她們的活力及可愛的樣子所迷倒，紛紛拿出手機拍攝她們表演的瞬間。更有許多男性台僑帶著多本寫真集前來，希望有機會接近「女神」請她們為自己簽名。樂天桃猿球團領隊浦韋青表示，非常感謝台灣相關主辦單位邀請樂天啦啦隊與台僑們共襄盛舉，享受棒球文化的不同。也希望加州地區所有的台灣同胞，都能感受到樂天女孩對棒球的加油熱情。而本次參與表演的樂天女孩，分別為副隊長菲菲、Yuri、岱縈、穎樂、若潼、林襄和團長壯壯。

浦韋青表示，台灣的棒球啦啦隊更像是娛樂節目，可以讓球賽的氣氛非常熱鬧活躍。尤其是啦啦隊的應援動作、跳舞和唱歌，更能讓現場氣氛高漲。希望能將這種熱情文化帶給美國朋友，並希望美國朋友能喜歡這樣的台式加油文化。未來他們將會去不同的球場，希望透過拜訪美國的球場，將台灣最傳統的唱跳文化，帶給美國的大聯盟球場。而這次表演更是帶來樂天女孩們的專曲「Rise Up」，為大家帶來更多精彩的表演。

浦韋青也透露，接下來的幾場「台灣日」活動，樂天女孩啦啦隊將前往舊金山和大都會球場表演。在表演成員方面，可能會有一些變動。這也意味著可能會有不同的成員，參與舊金山和大都會球場的表演，給觀眾們帶來新的精彩表演。

樂天女孩啦啦隊在比賽前為大家加油，並擺出可愛的姿勢。（記者張庭瑜/攝影）
樂天女孩啦啦隊在比賽前為大家加油，並擺出可愛的姿勢。（記者張庭瑜/攝影）
在樂天女孩啦啦隊的表演中，許多男性觀眾紛紛掏出手機拍照和錄影。（記者張庭瑜/攝影...
在樂天女孩啦啦隊的表演中，許多男性觀眾紛紛掏出手機拍照和錄影。（記者張庭瑜/攝影）
觀眾被樂天女孩的活力和表演吸引，紛紛拿出相機希望留下這些精彩的瞬間並與他人分享。...
觀眾被樂天女孩的活力和表演吸引，紛紛拿出相機希望留下這些精彩的瞬間並與他人分享。（記者張庭瑜/攝影）

大都會 加州 天使

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