我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這位營養師來自長壽國 絕不碰6種美國食物

中國出現「我為奶牛貓發聲」快閃運動 中媒噤聲

南加天使球隊「台灣日」 1700名台僑穿紅衣熱情參與

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
僑胞們興奮地揮舞著雙手，展現出滿懷熱情和興奮的情緒。他們坐在台灣日活動現場，為球隊加油助威。（記者張庭瑜/攝影）
僑胞們興奮地揮舞著雙手，展現出滿懷熱情和興奮的情緒。他們坐在台灣日活動現場，為球隊加油助威。（記者張庭瑜/攝影）

南加州橙縣安那罕（Anaheim）天使球場5月24日（星期三）晚舉辦睽違已久的「台灣日」活動，由洛杉磯天使隊對陣波士頓紅襪隊。當日1700名台灣鄉親一同到場共襄盛舉，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀也出席，並代表開球。僑胞們更是身穿「天使隊台灣日」專屬紅球衣，現場一片紅火，充滿了台灣獨特的熱情與活力，熱力感染全場。

視頻來源：記者張庭瑜

在比賽前由樂天女孩啦啦隊率先帶來了精彩的活力表演，他們的熱情舞蹈和歡呼聲點燃了球場氣氛。緊接著，紀欽耀處長進行開球儀式，他準確的投球引起了觀眾歡呼和喝彩。活動吸引來自橙縣、洛杉磯縣和洛杉磯市的僑民參與；嘉賓尚有紀欽耀夫人黃慧如、台灣會館董事長陳柏宇、僑務諮詢委員邱垂煌、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如等，共同見證這場具有特殊意義的活動。 

僑胞們展現出濃厚的台灣精神，他們一同比讚，向台灣球隊和活動表達讚賞和支持。（記者...
僑胞們展現出濃厚的台灣精神，他們一同比讚，向台灣球隊和活動表達讚賞和支持。（記者張庭瑜/攝影）
台灣僑民專注地觀賞比賽，不時拍手叫好，展現出對棒球的熱情和支持。他們緊盯著球場上...
台灣僑民專注地觀賞比賽，不時拍手叫好，展現出對棒球的熱情和支持。他們緊盯著球場上的每一個動作，並欣賞選手們的表現。（記者張庭瑜/攝影）

這場「天使隊台灣日」由台灣兄弟象退役球員戴于程發起，他目前擔任美國Rocks Baseball的負責人兼南加棒球教練。戴于程表示，活動是受到之前中華隊在經典賽上的出色表現啟發，在此基礎上開始策劃活動，並得到長榮航空的LOGO贊助。此外，尚得到「Hello Taiwan」、橙縣台灣周籌備委員會、台灣會館等僑團的大力支持。樂天女孩啦啦隊也為活動增添活力，戴于程並希望將「台灣日」打造成每年舉辦一次的盛事。

柑縣台美商會會長陳啟耕表示，這是他第一次參加這樣的活動。他對台灣有這樣的機會讓主流社會更了解台灣，包括紀欽耀處長的投球，以及樂天女孩啦啦隊的精彩演出，感到非常開心。許多台僑和當地居民都能親眼目睹台灣的美女啦啦隊，在美國這樣的大型棒球場上表演，這在某種程度上與美國的啦啦隊有所不同。此外，樂天女孩啦啦隊的表演音樂使用中文歌曲，讓這個主流的棒球場上能夠響起華語音樂，並由台灣人表演，實在是非常的棒。

樂天女孩們身著紅衣，站在一起，用充滿活力的姿態和動作加油助威。（記者張庭瑜/攝影...
樂天女孩們身著紅衣，站在一起，用充滿活力的姿態和動作加油助威。（記者張庭瑜/攝影）

他感謝樂天女孩啦啦隊遠道而來，也感謝這麼多協辦單位與他們一起合作舉辦這次活動。他希望明年和未來都能夠有更多這樣的活動，吸引更多的台灣僑民參與。

紀欽耀表示， 他非常高興能夠參加洛杉磯天使球場舉辦的台灣日活動，並在比賽中代表台灣投球。他首次參與這樣的活動，感到非常榮幸。提到棒球是台灣的國球，台灣男孩從小就熱愛這項運動。雖然他在工作和學業之後沒有太多時間打球，但為了這次活動，他特地找來台灣代教練幫助他恢復球技。

紀欽耀同時強調台灣日活動的重要性，希望台灣能與美國加強交流，學習美國運動文化的精髓，以提升台灣運動員的待遇和球迷的參與度。他衷心感謝主辦單位的努力，並希望未來能有更多類似活動，讓台灣的文化和運動精神得到更廣泛的推廣。

「台灣日」活動吸引逾1700名台灣僑民到場參與，他們身著特別設計的「天使隊台灣日」專屬球衣，整個球場洋溢著熱情和活力，尤其是台僑的熱情感染了整個現場氣氛。這場比賽中，大谷翔平作為唯一上場的亞裔球員，多次打出出色的本壘打，為球隊貢獻不少成績。而在台灣僑民的熱情加油聲中，比賽最終是洛杉磯天使隊繼23日的比賽後，再度以7比3戰勝波士頓紅襪隊，也為活動畫上圓滿的句號。

活動的發起人戴于程，感謝各大僑團對台灣日活動大力支持。（記者張庭瑜/攝影）
活動的發起人戴于程，感謝各大僑團對台灣日活動大力支持。（記者張庭瑜/攝影）
台灣日活動現場，許多民眾身著鮮紅的台灣日服飾，紛紛展現著台灣精神，象徵著對台灣的...
台灣日活動現場，許多民眾身著鮮紅的台灣日服飾，紛紛展現著台灣精神，象徵著對台灣的熱愛和支持。（記者張庭瑜/攝影）
台灣僑民展現對台灣的熱愛與支持，不少人在頭上貼上國旗貼紙，彰顯著身份認同和愛國情...
台灣僑民展現對台灣的熱愛與支持，不少人在頭上貼上國旗貼紙，彰顯著身份認同和愛國情懷。（記者張庭瑜/攝影）
台灣僑胞熱衷地討論著比賽進展，分享著彼此的觀察和感受。在場的每個人都充滿了對棒球...
台灣僑胞熱衷地討論著比賽進展，分享著彼此的觀察和感受。在場的每個人都充滿了對棒球的熱愛和對球隊的支持。（記者張庭瑜/攝影）
台灣日活動中，許多僑胞身著台灣日紅衣，熱情參與並一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影...
台灣日活動中，許多僑胞身著台灣日紅衣，熱情參與並一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（右二）及夫人黃慧如（右一）及蕭蓓如（左一）也出席活動，並一同比讚，展現了...
紀欽耀（右二）及夫人黃慧如（右一）及蕭蓓如（左一）也出席活動，並一同比讚，展現了對台灣日活動的支持和鼓勵。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀開球後，他展現出開心的笑容，這個笑容也是他對台灣的驕傲和對活動的成功感到高...
紀欽耀開球後，他展現出開心的笑容，這個笑容也是他對台灣的驕傲和對活動的成功感到高興。（陳啟耕提供）
紀欽耀在開球儀式後與球員一同舉著球合影留念。（陳啟耕提供）
紀欽耀在開球儀式後與球員一同舉著球合影留念。（陳啟耕提供）
球場在活動中亮出歡迎台灣球迷的標示燈，這一舉動讓現場球迷瘋狂，爆發出熱情的歡呼和...
球場在活動中亮出歡迎台灣球迷的標示燈，這一舉動讓現場球迷瘋狂，爆發出熱情的歡呼和掌聲。（記者張庭瑜/攝影）
台灣僑胞興奮地拿起手機，紛紛將手上穿著的「台灣No.1」球衣拍下留念。這件特別設...
台灣僑胞興奮地拿起手機，紛紛將手上穿著的「台灣No.1」球衣拍下留念。這件特別設計的球衣也象徵著他們對台灣的驕傲和支持。（記者張庭瑜/攝影）
在台灣日活動現場，許多民眾熱情洋溢地身著鮮紅的台灣日服飾，現了對台灣的熱愛和自豪...
在台灣日活動現場，許多民眾熱情洋溢地身著鮮紅的台灣日服飾，現了對台灣的熱愛和自豪感。（記者張庭瑜/攝影）
僑胞展現出濃厚的台灣精神，彼此之間共同分享著喜悅和歡樂。（記者張庭瑜/攝影）
僑胞展現出濃厚的台灣精神，彼此之間共同分享著喜悅和歡樂。（記者張庭瑜/攝影）
橙縣FASCA的成員也踴躍參與活動，展現了對台灣的連結和支持。（記者張庭瑜/攝影...
橙縣FASCA的成員也踴躍參與活動，展現了對台灣的連結和支持。（記者張庭瑜/攝影）
駐洛杉磯經文處處長紀欽耀在開球前，手舉著棒球的樣子顯得有些緊張，但投球準確表現極...
駐洛杉磯經文處處長紀欽耀在開球前，手舉著棒球的樣子顯得有些緊張，但投球準確表現極佳。（陳啟耕提供）
僑胞展現了「愛台」的精神，不僅身著台灣日紅衣，還在臉上貼上中華民國國旗紋身貼紙，...
僑胞展現了「愛台」的精神，不僅身著台灣日紅衣，還在臉上貼上中華民國國旗紋身貼紙，以此展示對台灣的深厚情感。（記者張庭瑜/攝影）

天使 洛杉磯 橙縣

上一則

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

延伸閱讀

洛杉磯、長堤港 查獲近4000假濾水器

洛杉磯、長堤港 查獲近4000假濾水器
橙縣3路人路見不平救被襲巡警 影片瘋傳

橙縣3路人路見不平救被襲巡警 影片瘋傳
見義勇為 橙縣3路人解救被襲巡警 視頻記錄

見義勇為 橙縣3路人解救被襲巡警 視頻記錄
MLB／大谷第11轟出爐 天使失誤釀成雙城「少棒全壘打」

MLB／大谷第11轟出爐 天使失誤釀成雙城「少棒全壘打」
橙縣打擊犯罪 1年起訴140人 亞裔受害者多

橙縣打擊犯罪 1年起訴140人 亞裔受害者多
5/24「台灣日」 千名台僑嗨翻天使球場

5/24「台灣日」 千名台僑嗨翻天使球場

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
好市多24個裝的自營品牌雞蛋降價30%，現在只要3.99元。（世說新聞團隊/攝影）

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

2023-05-19 02:20
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18
Trader Joe's的這款麥蘆卡蜂蜜僅售13.99元。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款蜂蜜潤肺養胃還抗炎 比其他品牌便宜一半

2023-05-19 17:21

超人氣

更多 >
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然
女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的

女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的
12星座最擅長偽裝的事…白羊裝懂 巨蟹裝弱 天秤裝公平？

12星座最擅長偽裝的事…白羊裝懂 巨蟹裝弱 天秤裝公平？
史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜透納83歲逝世

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜透納83歲逝世