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洛縣通靈師在豪宅營業 吹噓付數千元買水晶可驅魔被告

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
通靈師利用水晶驅魔。（被告公司官網）
通靈師利用水晶驅魔。（被告公司官網）

南加一名男子因相信通靈師吹噓只要支付數千元購買水晶，就可以幫助驅除魔咒。在意識到欺詐後，男子將涉嫌詐欺通靈師告上法庭。近日男子撤訴，但不排除將再次提告。

據媒體報導，原告聲稱通靈師2021年吹噓只要支付5100元，購買通靈師提供的水晶球，就可以幫助原告驅除前女友下的魔咒。而原告在提交修改後的訴狀一個月後，又撤回了對通靈師的指控。據稱被告通靈師在洛縣海濱豪宅區Palos Verdes Estate經營通靈業務。

原告瑞斯卓伯（Mauro Restrepo）的律師，22日在英格伍（Inglewood）洛縣高等法院，向法官提交文件，要求撤回訴訟。但也聲稱要保留「無前置條件」（without prejudice）權利，意味著原告未來可能再次提告。5月9日，法官弗蘭克曾暫停該案，並準備下一次在6月8日舉行法庭聽證會。

現年37歲的原告瑞斯卓伯，最早於2021年10月，針對女通靈師艾德姆絲（Sophia Adams ）及所屬公司Psychic Love Specialist by Sophia，以及她的先生、女兒，還有艾德姆絲的兩個房東提起訴訟。原告聲稱被告涉嫌欺詐、疏忽、情感困擾及共謀等罪名。

訴狀經過了三次修改補強，4月11日提交的訴狀屬於最新修訂內容。原告指出，被告違反加州商業不公平競爭法規。根據原告說法，女通靈師艾德姆絲在2021年9月間，在一次雙方會面時，為原告讀取了塔羅牌，並告知原告被前女友施放魔咒。訴狀指出，被告說除非靠她解除詛咒，否則原告和家人都會遭遇不幸。

不過，被告女通靈師艾德姆絲否認指控。此前她告訴媒體，原告在2021年9月預約見面驅魔，並確實替原告閱讀了塔羅牌。但後來他說自己愛情不走運，希望尋求其它方式給予療癒和冥想。於是艾德姆絲表示，可以提供一件價值5100元的水晶，而且水晶在塔羅牌驅魔咒時常常使用。

據艾德姆絲說，原告無法支付全部款項，就先交了現鈔1000元作為預付款，雙方也達成一致，只要支付全部款項後才會拿到水晶。

洛縣 加州 南加

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