洛縣圖書館系統榮獲全美頂級圖書館和博物館榮譽

洛縣圖書館成為2023年國家博物館和圖書館服務獎章獲得者。（圖書館推特截圖）

洛杉磯縣圖書館 ( LA County Library )系統日前榮獲全美頂級圖書館和博物館 榮譽，博物館和圖書館服務協會（The Institute of Museum and Library Services）宣布，洛縣 圖書館在其他七個獲獎者中脫穎而出獲得優勝，嘉獎對其社區作出重大貢獻，該獎項可謂博物館和圖書館的最高榮譽。

博物館和圖書館服務協會負責人Crosby Kemper在聲明中表示，包括洛縣圖書館在內的八個年度獲得者當之無愧，洛縣圖書館滿足全國最複雜和多樣化社區之一的需求。洛縣擁有全國最大的圖書館系統之一，擁有85個社區圖書館和一個機構圖書館。 它為洛縣數百萬居民提供服務，並為兒童和個人提供各種項目。

八名圖書館獲獎者是從全美30個圖書館系統選出，選拔標準根據圖書館動態項目和服務水平。 該獎項的目標是幫助促進圖書館對社區產生真正影響。

洛縣圖書館館長Skye Patrick在聲明中表示，在全美眾多重要文化機構中成為優勝者，他為洛縣圖書館的團隊感到自豪，他們體現出色的客戶服務，幫助圖書館成為受歡迎的社區中心，並常激勵居民在他們生活的各個階段學習和成長。圖書館代表洛縣社區民眾接受這個獎項，圖書館每天為所有人公平服務。