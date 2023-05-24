洛市議會批准「機器狗」協助執法

機器狗「Spot」價值近28萬元，能夠在槍手活躍時為警方提供判別資訊。（波士頓動力公司）

洛杉磯 市議會5月23日（周二）以8票對4票，批准機器狗「Spot」成為洛市警察 局（LAPD）的最新成員。是否允許機器狗協助執法為備受爭議的提議，但最終以肯定的答案塵埃落定。

機器狗「Spot」由波士頓動力公司製造，價值近28萬元。它能夠爬樓梯、攀岩、穿越崎嶇地形，並且裝有攝影鏡頭，相當於警察的一雙眼睛，能夠在槍手活躍時為警方提供判別資訊，讓警察遠離危險。

今年3月，洛杉磯警察基金會首次將「Spot」作為禮物，贈送給洛市警局大都會 分部。據其網站稱，該基金會是一個非營利組織，自1998年以來已向警局提供超過 4400 萬元的贈款。

洛市警局表示，機器狗將用於有限場景，包括涉及活躍射手的事件、爆炸物評估、人質情況、自然災害、危險材料評估、封鎖嫌疑人和搜救任務等。同時也指出，機器狗不會配備任何武器系統、面部識別軟件或分析功能，也不會用於例行巡邏任務或秘密監視行動。

不過機器狗的使用遭到許多質疑和反對聲音，一些評論家擔心它會被濫用，用來監視有色人種社區的貧窮居民。幾個月來，活動人士一直在抗議此舉，並出現在23日的議會聽證會上，表達他們的反對意見。

洛市警局收購機器狗「Spot」之前，其他地區的執法機構也採取類似舉措，包括紐約警察局、麻州（Massachusetts）警察局、佛州聖彼德斯堡（St. Petersburg）警察局等。官員們表示，洛市警察局計劃在未來幾個月內，按照培訓和測試協議開始使用該機器狗。

洛市警察局局長摩爾（ Michel Moore）表示，感激市議會批准接受警察基金會的捐贈，以購買這個最先進的機器狗，「這項技術將能夠更好地保護警官和社區，能夠讓我們使用現代技術緩和危險情況。」