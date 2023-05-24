我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限談判無著 道指連跌四天

快看世界／吃多種維他命延緩記憶衰退？專家這樣說

洛市議會批准「機器狗」協助執法

洛杉磯訊
機器狗「Spot」價值近28萬元，能夠在槍手活躍時為警方提供判別資訊。（波士頓動力公司）
機器狗「Spot」價值近28萬元，能夠在槍手活躍時為警方提供判別資訊。（波士頓動力公司）

洛杉磯市議會5月23日（周二）以8票對4票，批准機器狗「Spot」成為洛市警察局（LAPD）的最新成員。是否允許機器狗協助執法為備受爭議的提議，但最終以肯定的答案塵埃落定。

機器狗「Spot」由波士頓動力公司製造，價值近28萬元。它能夠爬樓梯、攀岩、穿越崎嶇地形，並且裝有攝影鏡頭，相當於警察的一雙眼睛，能夠在槍手活躍時為警方提供判別資訊，讓警察遠離危險。

今年3月，洛杉磯警察基金會首次將「Spot」作為禮物，贈送給洛市警局大都會分部。據其網站稱，該基金會是一個非營利組織，自1998年以來已向警局提供超過 4400 萬元的贈款。

洛市警局表示，機器狗將用於有限場景，包括涉及活躍射手的事件、爆炸物評估、人質情況、自然災害、危險材料評估、封鎖嫌疑人和搜救任務等。同時也指出，機器狗不會配備任何武器系統、面部識別軟件或分析功能，也不會用於例行巡邏任務或秘密監視行動。

不過機器狗的使用遭到許多質疑和反對聲音，一些評論家擔心它會被濫用，用來監視有色人種社區的貧窮居民。幾個月來，活動人士一直在抗議此舉，並出現在23日的議會聽證會上，表達他們的反對意見。

洛市警局收購機器狗「Spot」之前，其他地區的執法機構也採取類似舉措，包括紐約警察局、麻州（Massachusetts）警察局、佛州聖彼德斯堡（St. Petersburg）警察局等。官員們表示，洛市警察局計劃在未來幾個月內，按照培訓和測試協議開始使用該機器狗。

洛市警察局局長摩爾（ Michel Moore）表示，感激市議會批准接受警察基金會的捐贈，以購買這個最先進的機器狗，「這項技術將能夠更好地保護警官和社區，能夠讓我們使用現代技術緩和危險情況。」

警察 洛杉磯 大都會

上一則

南加內陸教師言論涉歧視遭處罰

延伸閱讀

洛市女子疑似在慢跑時遭撞身亡 肇事者逃逸

洛市女子疑似在慢跑時遭撞身亡 肇事者逃逸
洛市警局前警員被控性侵4男童 其中2人是他的親屬

洛市警局前警員被控性侵4男童 其中2人是他的親屬
洛杉磯知名壽司店被汽車撞穿 視頻記錄全過程

洛杉磯知名壽司店被汽車撞穿 視頻記錄全過程
洛市20歲情侶遭酒駕撞死 叔叔目睹全程

洛市20歲情侶遭酒駕撞死 叔叔目睹全程
洛市議會批准130億新財年預算 13億遊民危機專款

洛市議會批准130億新財年預算 13億遊民危機專款
洛市3女賊穿著時尚 潛入家庭聚會盜竊 視頻全錄

洛市3女賊穿著時尚 潛入家庭聚會盜竊 視頻全錄

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
兩名非裔歹徒白天闖入。（魯女士提供）

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

2023-05-17 19:01
國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位