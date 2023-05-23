洛杉磯知名壽司店被汽車撞穿 視頻記錄全過程

司機駕駛白色轎車衝進一家壽司餐廳。（視頻截圖）

洛杉磯 環球影城（Studio City）5月22日（周一）發生一起交通事故，一輛白色轎車直接衝進當地一家受歡迎的壽司餐廳，現場損壞嚴重，門窗俱毀，但肇事者迅速逃離現場。監控視頻記錄了整個事發過程，場面十分震撼。

影音來源：現場監控／記者邵敏後製

事件發生在22日下午1時35分左右，地點位於環球影城西范杜拉大道（ W Ventura Blvd）11820號的Akira Sushi餐廳。事發後，洛杉磯市消防局立即對這起交通事故作出回應，急救人員將車輛從這家壽司店中拉出時，畫面顯示車頭幾乎完全損毀。

現場監控視頻捕捉到司機駕駛白色轎車衝進大樓的過程，巨大的衝撞力導致餐廳門窗瞬間破碎，附近桌椅也都被撞飛。畫面還顯示，側車門冒出滾滾濃煙，肇事司機打開車門爬出車外，然後跌跌撞撞地走出餐廳並逃離現場。

洛市警察 局發言人表示，事故發生時，司機正在范杜拉大道向西行駛，警方沒有解釋是什麼原因導致車禍 ，也沒有說明是否涉及其他車輛。當局指出，沒有人員在這起事故中受傷，消防局部署城市搜救隊，將車輛從餐廳內部移走。洛杉磯建築與安全部（Los Angeles Department of Building and Safety）的工作人員，仍在評估車禍對建築物造成的損壞。