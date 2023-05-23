南加迪士尼擬擴建 預計每年替地方帶來2.5億收入

根據最新報告，迪士尼樂園的擴建每年可為當地經濟帶來 2.5 億元的收入。(Disneyland Resort)

南加橙縣迪士尼樂園 此前宣布了「DisneylandForward」擴建計畫，根據富樂頓加州 州大（Cal State Fullerton）的一份最新報告，迪士尼樂園的擴建每年可為安那罕（Anaheim）當地經濟帶來 2.5 億元收入。

該報告估計了「DisneylandForward」計劃的經濟影響，根據報告，擴建可以帶來超過 4500 個工作崗位，並且每向迪士尼度假村投資 10 億美元，安那罕市在四年內就可以從建設中獲得 1100 萬美元的稅收。此外，一旦任何景點開始運營，每年將獲得 1500 萬美元的稅收。

例如興建一家擁有 400 間客房的迪士尼主題酒店，在建設期間可產生 400 萬美元的收入，開業後每年可產生 900 萬美元的旅客佔用稅（transient occupancy tax）。迪士尼樂園對安那罕經濟至關重要，其遊客貢獻了該市 50% 以上的年度稅收。

目前，迪士尼正在為現有的迪士尼樂園度假村擴建，和增加新景點提出經濟理由，在整個社區的一系列對話中，迪士尼一直在就翻新計劃與居民交流，鼓勵居民參加會議，並和迪士尼負責人交流擬議的擴建計劃，該擴建計劃是2021年迪士尼疫情後重新開放之前宣布的。

迪士尼目前面臨的主要挑戰，是現有的地目法限制迪士尼以某些方式擴張。 上世紀 90 年代制訂的「度假村特定計劃」限制了迪士尼哪些區域可用於零售、酒店和景點等。

在過去的幾個月，這家娛樂巨頭一直在與市府官員合作，以獲得混合用途開發許可，允許公園改造毗鄰現有公園邊界的大部分度假村物業。任何擴建都將在度假村 450 英畝的面積內進行，這些區域目前未被用作景點空間。

迪士尼沒有具體說明如果獲得市府同意，計劃如何擴張，但根據早些時候的報導，開發將圍繞主題公園以西的兩家迪士尼酒店和東側的一個停車場進行。

對此，安那罕市市長阿什莉·艾特肯 (Ashleigh Aitken) 似支持擴建；她在推特上說，這座城市正在發生「好事」，加州州長紐森 (Gavin Newsom)似也表示支持此計劃。

迪士尼預計將給南加州帶來經濟利益的消息傳出的前幾天，該公司宣布將撤回在佛羅里達州開發 10 億元園區的計劃，原因是該公司與佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）持續發生爭執。