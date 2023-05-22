南加亞裔男詐騙逾120萬元失業救濟金，被判入獄七年。（示意圖，Unsplash.com）

南加橙縣聖塔安那（ Santa Ana ）越南 裔男子范南宏（ Nhan Hoang Pham，音譯 ），因被控偽造多人身份證件，詐騙加州 政府逾120萬美元的新冠（Covid-19）失業救濟金，22日被判入獄七年。

聯邦檢察官辦公室指出，現年37歲的范南宏，今年1月23日對一項電信詐騙申請120萬美元失業救濟金，並獲得40萬元的控罪，表示認罪。

根據認罪協議，范南宏從2020年7月至2021年4月間，使用加州、德州和密西根州偷來的個人身分，向加州政府申請125萬5350元的失業救濟金，涉及24位身分盜竊受害人，而范南宏從中實拿40萬8496元的失業救濟金。

范南宏的聯邦公設辯護律師M. Bo Griffith替他爭取63個月的刑期。Griffith指出，范南宏與家人2009年來自越南，他曾經服役於美軍，包括2009年12月在阿富汗 服役，負責在不同點之間駕駛補給卡車，以及在戰區執勤。

Griffith在法庭文件中說，阿富汗戰場上的簡易爆炸裝置攻擊無處不在，這使得范南宏的工作變得出了名的危險。范南宏的車輛曾被簡易爆炸裝置擊中，而他只記得有過爆炸，其他都不記得了。范南宏退役後，他開始出現創傷後應激障礙的症狀。當他向退伍軍人事務部尋求治療時，官員找不到他服役時的醫療檔案，他被拒絕提供幫助。

法庭文件又說，大約在同一時間，一位可疑的熟人介紹范南宏吸食可卡因。他用快克可卡因自我治療，直到它變得非常昂貴，然後他轉而使用甲基苯丙胺。

范南宏的律師說，范南宏 2011 年 7 月首次因與毒品有關的指控被捕，並因與毒品有關的犯罪而陷入法律糾紛。 此外，被告還沉迷於賭博。

范南宏要求美國聯邦法官 James Selna 推薦他參加監獄局的住宅藥物濫用計劃。Selna 命令 Pham 支付 40萬8496 美元的賠償金。