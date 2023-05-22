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南加內陸孕期女治療時昏迷 獲賠逾1700萬

記者啟鉻／即時報導
圖為受害女性絲諾沃。（受害者臉書）
圖為受害女性絲諾沃。（受害者臉書）

近日，南加內陸河濱縣（Riverside County )一名女性獲得巨額賠償。這名婦女四年前在河濱社區醫院接受高危妊娠治療時陷入昏迷，心臟突然停止，導致腦損傷，陪審團判決醫院賠償她逾1740萬元。

原告是聖哈辛多市（San Jacinto ）居民。辯護律師法吉爾（Bruce Fagel）表示，經過兩天審議，陪審團確認產科醫生古普塔（Aruna Gupta）、麻醉師和一名護士對原告絲諾沃（Adria Snover）負有不可推卸的責任。陪審團判給受害的32歲女性絲諾沃1745萬8474元賠償金。其中220萬元撫慰經歷的痛苦，525萬元用於支付未來醫療費用，其餘是針對非經濟損失部分。

據悉，河濱社區醫院（Riverside Community Hospital）此前已就未公開的賠償金額達成庭外和解，但並未公開細節。

法吉爾表示，原告2018年12月4日入院治療，她患有一種導致懷孕處於危險的產科疾病。原告在最初治療期間，血壓開始上升，而醫生並未臨床觀察就開了降壓藥。兩天後，原告出院。

不幸的是，在12月10日，絲諾沃因血壓升高再次入院。產科醫師古普塔決定進行剖腹產手術。法吉爾表示，醫生開了一種藥物，導致手術期間絲諾沃出現低血壓。當拔掉呼吸管時，絲諾沃心跳突然停止。

法吉爾表示，雖然經過25分鐘後成功分娩，但絲諾沃因恢復心跳期間遭到腦部創傷。古普塔從事產科醫師長達40年。根據加州法律，像古普塔這樣疏忽患者的醫生，並不該被醫院僱用。

原告目前在南加一家醫療機構接受治療，並已能夠自主呼吸，孩子現年四歲。

法吉爾強調：「本應是原告生命中最幸福的一天，卻呈現一個非常不堪的結果。」

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