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才幾分鐘 洛縣竊賊光天化日下偷走卡車6萬元設備

洛杉磯訊
監控記錄下顯示，僅僅幾分鐘，竊賊偷了東西之後便溜之大吉。（KTLA）
監控記錄下顯示，僅僅幾分鐘，竊賊偷了東西之後便溜之大吉。（KTLA）

根據KTLA報導，洛杉磯縣派拉蒙(Paramount）一戶居民的卡車慘遭竊賊「光顧」，竊賊在光天化日之下，短短幾分鐘內偷走了卡車上價值6萬元的設備和工具。

卡車車主 Israel Galarza說，5月19日（週五）他發現卡車上的工具不見了，車輛的催化轉化器也被拿走了，引擎蓋也從車上拆了下來。根據他家門口的監控視頻，當小偷偷走停在前面的卡車時，他正在家裡工作。竊賊很快就拆走了車上的東西，然後開車離開了。預估損失價值約6萬5000元的工具和設備，這讓他甚至無法完成工作。

Galarza擁有一家名為「Galarza Plumbing」的水管修理公司，這輛卡車上裝載了所有工具，是他的主要收入來源。Galarza 開始他的生意花了近 20 年積蓄，他說盜竊是一個重大挫折，他現在被迫只能使用有限的設備工作。

他的妻子 Jasmine說：「看到他站在那裡，只剩下一袋他曾經工作過的東西，排水機，多台排水機，下水道攝像頭，一切都消失了，這絕對是毀滅性和令人心碎的。」

Galarza說：「僅僅一分鐘到兩分鐘，有人要奪走你的生計，這真的很糟糕。」

該地區的一位鄰居說，他的門鈴攝像頭拍下了不少與汽車有關的盜竊案。許多人在深夜停車，可能汽車催化轉化器就被盜走了。

為此，Galarza 和他的家人發起了 GoFundMe眾籌活動，目前已經籌集了一半資金來更換他被盜的設備。 他說他感謝社區支持，並對重返工作充滿希望。「我只是想讓每個人都知道，因為這很困難，特別是對於小企業來說，要從這樣的事情中恢復過來很難，有時甚至會因為這樣的事被迫關門。 」

汽車 洛杉磯 GoFundMe

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