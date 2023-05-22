被封殺中國脫口秀演員曾來LA演出 也講過「野狗」

脫口秀愛好者小李在和友人交談時曾開玩笑表示「等回國搞不好脫口秀都沒了」，沒想到居然一語成讖。（受訪者提供）

中國脫口秀演員House（李昊石）在近日的一場演出中，因涉嫌提及「侮辱」人民解放軍 的內容，遭群眾舉報和官方處罰，其本人遭無限期停止演出，所屬公司「笑果文化」被罰款1300萬多元人民幣（約190萬美元）。今年2月初，House與同公司的脫口秀演員曾來洛杉磯 表演，當天座無虛席，House也分享了類似段子，許多華人 觀眾在演出結束後曾誇獎他的表現。

讓House陷入爭議的內容和他領養的野狗相關，他說在看到這兩條野狗追逐松鼠時，不禁讓他想起來八個字「作風優良，能打勝仗」，而這句口號是由中共總書記習近平提出，是習近平對人民軍隊的期望。部分觀眾在聽到後感覺不實，認為House的言論將軍人比作野狗，是對軍人的嘲諷和侮辱。在洛杉磯演出時，House也曾提到過他養的野狗，分享了他給狗撿狗屎的趣事，還開玩笑說「撿別人的狗的狗屎時，覺得狗屎會更硬，硬得像Rock（同公司另一位脫口秀演員的藝名）」，當時引起滿場大笑。不過，在洛杉磯分享的這則和野狗相關故事並不政治敏感。

脫口秀愛好者小李（化名）在2月時專程從美國中部坐飛機到洛杉磯觀看演出，她指出，當時花大錢看演出的原因是，覺得中國脫口秀限制越來越多，不知道下次能見到這些演員是何時。小李在和友人交談時開玩笑表示「等回國搞不好脫口秀都沒了」，沒想到居然一語成讖。小李認為，可以理解部分觀眾對這個比喻的不滿，但如此嚴厲的處罰感覺像在殺雞儆猴。

在洛杉磯從事電影行業的華人陳先生表示，有朋友在國內的脫口秀行業，經此一事，之後所有脫口秀演出都會加強審核，許多其他現場表演（livehouse）也被臨時叫停審核。陳先生無奈表示，「笑果文化有句宣傳語叫：人人都能講五分鐘脫口秀，不過可能也就五分鐘了」。