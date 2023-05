洛縣博覽會慶祝亞裔傳統月 亞裔載歌載舞 活動生色

洛縣博覽會及內陸部分城市、大學舉辦亞裔傳統月活動。(記者啟鉻/攝影)

南加2023年洛杉磯縣博覽會(LA County Fair )5月20日-21日舉辦亞裔 傳統月慶祝活動。亞裔社區表演團體伴著傳統樂曲,載歌載舞,吸引參加博覽會的各族裔觀眾欣賞。同時,內陸部分城市近日也舉辦多項慶祝亞裔傳統月的活動。

視頻來源:記者啟鉻

洛縣博覽會的亞裔傳統月慶祝活動,由1587草根市場行銷機構(1587 Grassroots Marketing Agency)主辦。在為期兩天的活動中,印度傳統音樂、舞蹈,泰國舞蹈、展示菲律賓民間藝術、越南舞以及日本太鼓輪番上陣,還有其他亞洲國家的藝術展示,展會上還有推薦的亞洲食品。從現場觀眾看,白人、非裔、西裔觀眾更多一些,亞裔觀眾或因氣溫較高,不喜歡在露天欣賞舞台表演。

此外,內陸部分城市近日也相繼舉辦相關活動。20日,河濱市在Ysmael Villegas社區中心舉辦年度亞裔心理健康 月活動,由Asian American Task Force(AATF )與內陸華美協會舉辦(ICAA),華人社區文娛團體、日裔太鼓參加表演,並有宣導和手工藝等多個攤位。

由於文化差異,雖然亞太裔居民目睹反亞裔仇恨犯罪增加,感到沒有安全感,但由於語言障礙和缺乏文化敏感性,遇到心理問題不願意諮詢心理醫生。部分亞裔擔心一旦周邊人知道自己有心理問題,害怕遭到孤立和排斥。為此,ICAA在當地社區多次舉辦心理健康講座,提高社區華裔居民意識。

據悉,河濱加州大學(UCR)還將於5月30日舉辦反亞裔仇恨討論會,邀請各族裔專家參與。

聖伯納汀諾縣安大略市(Ontario)近日在當地西風社區中心,舉辦「燈光,相機, AAPI月!」(Lights,Camera,AAPI Month !)活動。現場有草裙舞表演,以及放映迪士尼影片「Raya and the Last Dragon」。

諾可社區學院也舉辦AAPI傳統月慶祝活動,東谷華美協會舞龍隊及舞蹈團參加表演。東谷市於5月20-21日,舉辦國際美食 節,其中不乏來自亞洲各國的美食。

河濱市社區學院(RCC )為慶祝亞太裔傳統月,近期舉辦慶祝舞蹈表演、校長公開論壇、演講會、多元文化藝術展示等。