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洛縣博覽會慶祝亞裔傳統月 亞裔載歌載舞 活動生色

記者啟鉻／波莫那即時報導
洛縣博覽會及內陸部分城市、大學舉辦亞裔傳統月活動。（記者啟鉻／攝影）
洛縣博覽會及內陸部分城市、大學舉辦亞裔傳統月活動。（記者啟鉻／攝影）

南加2023年洛杉磯縣博覽會（LA County Fair )5月20日-21日舉辦亞裔傳統月慶祝活動。亞裔社區表演團體伴著傳統樂曲，載歌載舞，吸引參加博覽會的各族裔觀眾欣賞。同時，內陸部分城市近日也舉辦多項慶祝亞裔傳統月的活動。

視頻來源：記者啟鉻

洛縣博覽會的亞裔傳統月慶祝活動，由1587草根市場行銷機構（1587 Grassroots Marketing Agency)主辦。在為期兩天的活動中，印度傳統音樂、舞蹈，泰國舞蹈、展示菲律賓民間藝術、越南舞以及日本太鼓輪番上陣，還有其他亞洲國家的藝術展示，展會上還有推薦的亞洲食品。從現場觀眾看，白人、非裔、西裔觀眾更多一些，亞裔觀眾或因氣溫較高，不喜歡在露天欣賞舞台表演。

此外，內陸部分城市近日也相繼舉辦相關活動。20日，河濱市在Ysmael Villegas社區中心舉辦年度亞裔心理健康月活動，由Asian American Task Force（AATF )與內陸華美協會舉辦（ICAA），華人社區文娛團體、日裔太鼓參加表演，並有宣導和手工藝等多個攤位。

由於文化差異，雖然亞太裔居民目睹反亞裔仇恨犯罪增加，感到沒有安全感，但由於語言障礙和缺乏文化敏感性，遇到心理問題不願意諮詢心理醫生。部分亞裔擔心一旦周邊人知道自己有心理問題，害怕遭到孤立和排斥。為此，ICAA在當地社區多次舉辦心理健康講座，提高社區華裔居民意識。

據悉，河濱加州大學（UCR）還將於5月30日舉辦反亞裔仇恨討論會，邀請各族裔專家參與。

聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario)近日在當地西風社區中心，舉辦「燈光，相機， AAPI月！」（Lights，Camera，AAPI Month !）活動。現場有草裙舞表演，以及放映迪士尼影片「Raya and the Last Dragon」。

諾可社區學院也舉辦AAPI傳統月慶祝活動，東谷華美協會舞龍隊及舞蹈團參加表演。東谷市於5月20-21日，舉辦國際美食節，其中不乏來自亞洲各國的美食。

河濱市社區學院（RCC )為慶祝亞太裔傳統月，近期舉辦慶祝舞蹈表演、校長公開論壇、演講會、多元文化藝術展示等。

亞裔 心理健康 美食

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