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亞美中心攜手蔡班達 社區舞會送歡樂振信心

記者朱敏梓／阿罕布拉市即時報導
現場來賓合影（記者朱敏梓/攝影）
現場來賓合影（記者朱敏梓/攝影）

慶祝亞裔傳統月和洛杉磯亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California）成立40週年，該中心攜手奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）20日（星期六）下午在阿市的來來舞社（Lai Lai Ballroom）舉辦一場特別舞會邀請社區各界代表共舞，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）為蔡班達和蔡玟達姊弟頒發感謝狀。

到會的民選官員還有加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)、蒙特利公園市市長Jose Sanchez、副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員羅霈霆(Henry Lo)、饒影凡(Yvonne Yiu) 、吳紹榮（Vinh T. Ngo），以及阿罕布拉市市長Adele Andrade- Stadler等。

舞廳內外人潮湧動，亞美公義促進中心為參加者提供了諸多美食和精彩表演，更有喜劇演員黃西（Joe Wong）、知名舞者Kateryna Klishyna和Ezra Sosa等獻上精彩演出，民眾在室內和室外盡情舞蹈、享受這一亞裔社區的盛宴，一直持續到晚７時。

洛杉磯亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung Joe表示，舉辦這場社區舞會，「想為我們的蒙特利公園和阿罕布拉社區慶祝，我們想慶祝所有的舞蹈，我們想展示亞裔社區的力量和韌性。我們經歷了好幾個月的黑暗，所有人都為蒙特利公園槍擊案感到悲痛，所以我們努力尋找治癒社區、向前發展的方式，這個活動也表達了我們對亞裔社區的愛。」

蔡班達和姊姊蔡玟達（Brenda Tsay）說，「今天這場活動的目標就是為社區帶來歡樂。 因為這幾個月很艱難，尤其是在悲劇發生之後。所以今天是給社區和這裡的人們帶來歡樂，這個活動適合所有人，即使不會舞蹈。」蔡班達補充，「希望所有的社區成員都能享受這個活動，讓整個社區可以了解舞蹈文化，通過舞蹈文化將每個人連結在一起。」

對於來來舞社的未來，蔡班達說，希望這裡可以成為一個社區中心或者是娛樂中心，每個人都可以來這裡享受舞蹈，了解彼此的文化和背景。他表示，跳舞是一種與他人聯繫的方式，來來舞社是所有人的舞蹈社區，來自世界各地的人都可以來到這裡，騰出一兩個小時去享受舞蹈，這也是提高心理健康的一種方式，不僅得到了鍛鍊，也可以進行社交。

許多民眾聚集在舞社，準備一展身手。（記者朱敏梓/攝影）
許多民眾聚集在舞社，準備一展身手。（記者朱敏梓/攝影）
現場人頭攢動，民眾熱情高。（記者朱敏梓/攝影）
現場人頭攢動，民眾熱情高。（記者朱敏梓/攝影）
奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）（記者朱敏梓/攝影）
奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）（記者朱敏梓/攝影）
來來舞社舉辦社區舞會，歡迎社區成員們「一起來跳舞）。（記者朱敏梓/攝影）
來來舞社舉辦社區舞會，歡迎社區成員們「一起來跳舞）。（記者朱敏梓/攝影）
主辦方之一洛杉磯亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe（記者...
主辦方之一洛杉磯亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe（記者朱敏梓/攝影）
到場的民選官員們合影（記者朱敏梓/攝影）
到場的民選官員們合影（記者朱敏梓/攝影）

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