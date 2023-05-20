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洛杉磯台美人傳統周 園遊會展台灣文化魅力

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
台美人傳統週大合影，舞龍舞獅的橫幅為活動增添了喜慶的氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
台美人傳統週大合影，舞龍舞獅的橫幅為活動增添了喜慶的氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

台美人傳統周園遊會5月20日（週六）在蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Memorial Park ）盛大舉行，在睽違三年後復辦吸引了上百人共襄盛舉。現場有眾多台美人團體表演，還有豐富多樣的台灣小吃美食和台灣特色零嘴文創小物攤位，讓參與者們在看表演、嘗小吃、遊玩的同時，也促進台美人文化的交流和傳承。

活動出席嘉賓有駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀及夫人黃慧如、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、傳統周總召冉瑞宜、洛僑中心陳敏永主任、副主任劉岱欣、鄭心茹，以及蒙特利公園市長Jose Sanchez、副市長黃泰平、市議員饒影凡等，他們對這項活動都很支持。

趙美心致辭表示，非常高興看到台美人傳統周園遊會在三年中斷後再度回歸，她感謝台灣會館能將活動帶回蒙市。方樹強表示，洛杉磯縣擁有全美最大的台美人社區，他對台美人做出的貢獻表示感謝。

紀欽耀感謝台灣會館舉辦這場盛會，在美國有數百萬台美人，他們也對台灣傳統文化有著深深的情感，希望通過今天活動，能讓更多人有機會了解和欣賞台灣的文化。

冉瑞宜表示，今年得到了許多基金會的協助，並為民眾提供醫療服務。同時，他們也邀請了許多攤位來推廣社區資訊。她深信台灣人的良善力量匯聚在一起時，能夠創造出更美好的世界。他們相信隨著良善力量的增加，台美人的聲音將被更多人聽見。作為社區的一份子，他們一直致力於實現這個目標。

園遊會中更有一系列精彩節目，包括祥獅獻瑞、開幕典禮、舞蹈表演「我相信」、讚美操演出以及令人驚嘆的舞台魔術秀。四輪抽獎的獎品豐富，而華航機票更將大眾的期待值升到最高點。

洛城西區中文合唱團和阿美族舞蹈表演更為活動帶來了多樣的文化，兒歌組曲和台灣經典歌曲組等，讓民眾充分享受音樂的饗宴。此外，台灣流行舞蹈展示了青春活力的一面。

台灣特色小吃攤位是最受歡迎的地方，民眾大排長龍只為一嚐珍珠奶茶、蚵仔煎、大腸包小腸和其他台灣美食，台灣零食攤位也吸引了不少民眾瘋搶。此外，特色文創商品如茄芷袋和特色貼紙也很受民眾喜愛。

而台美人園遊會凝聚了台美人的熱情，展現了台灣文化的魅力，並且為蒙特利公園市掃去了先前的陰霾，帶來了歡樂和活力，走向光明的未來。

方樹強（中）向陳柏宇和冉瑞宜頒發感謝狀，感謝他們對活動的舉辦做出的貢獻，讓人們能...
方樹強（中）向陳柏宇和冉瑞宜頒發感謝狀，感謝他們對活動的舉辦做出的貢獻，讓人們能夠共同享受這個美好的盛會。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾被台灣小吃的美味及味道所吸引，他們願意不惜排長龍，只為了品嚐一口。（記者...
許多民眾被台灣小吃的美味及味道所吸引，他們願意不惜排長龍，只為了品嚐一口。（記者張庭瑜/攝影）
許多家長帶著孩子們參加活動，享受著台灣美食小吃的樂趣。孩子們興奮地品嚐著珍珠奶茶...
許多家長帶著孩子們參加活動，享受著台灣美食小吃的樂趣。孩子們興奮地品嚐著珍珠奶茶、鹽酥雞等台灣特色美食。（記者張庭瑜/攝影）
Jose Sanchez、黃泰平、饒影凡三人一同代表蒙市頒發感謝狀，感謝台灣會館...
Jose Sanchez、黃泰平、饒影凡三人一同代表蒙市頒發感謝狀，感謝台灣會館為蒙市帶來歡樂及人潮。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（中）向陳柏宇和冉瑞宜頒發感謝狀，表達對他們在活動舉辦中所做的貢獻的感激之...
趙美心（中）向陳柏宇和冉瑞宜頒發感謝狀，表達對他們在活動舉辦中所做的貢獻的感激之情，為台美人傳統週的成功舉辦做出了重要貢獻。（記者張庭瑜／攝影）
來賓們慶祝著台美人傳統週盛會。展現對台灣文化的熱愛和驕傲。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們慶祝著台美人傳統週盛會。展現對台灣文化的熱愛和驕傲。（記者張庭瑜/攝影）

蒙特利公園市 洛杉磯 眾議員

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