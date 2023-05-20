亞市公共安全信息會 守望相助強化治安

亞市第四選區的市長鄭博仁鼓勵大家積極參與鄰里守望計劃。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 警局和第四選區市議員兼市長鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)20日聯合舉辦鄰里守望公共信息會議，介紹社區治安形勢和鼓勵市民參與鄰里守望（Neighborhood Watch），出席皆表示很有必要，希望能改善社區治安，現場座無虛席，

當日亞市警局會議室座無虛席，各族裔市民都對城市的治安非常關注，警局現場準備了各種文宣，介紹鄰裡守望和家中防盜要領等訊息。華人 居民Jessica介紹自己加入鄰里守望的心路歷程，在2013年外出度假時家中被盜竊，她成為受害者。此事刺激她想要做些什麼來幫助改善社區治安，所以加入了鄰裡守望。她常和那些只會抱怨說不知道做什麼的人說，加入鄰里守望組成社區的短信或電郵群組，大家如果看到什麼可疑的人和事及時通報，尤其現在交流平台發達，更應該發揮民眾力量，幫助警方破案，同時也可提前阻止犯罪的發生。

亞市警局負責第四區治安的警官Jimmy Trabbie分享很多防盜撇步，比如不要給陌生人開門、報告可疑的人和事，不在家時緊鎖門窗，安裝攝像頭和警報系統，晚上室內外都要有一定的照明。如果外出度假，要暫停送信送報紙的服務，報備警局幫忙巡邏，告知鄰居幫忙照看，還有鎖好門窗、啟動防盜系統等。他說，民眾不是生活在一個完美的世界，每個城市每天都會發生各種犯罪案件。鄰里守望是行之有效的方式，發現可疑的人和車輛，記下其標誌性特徵和車牌號能幫助警方盡快抓住嫌犯。

鄭博仁表示，他的媽媽也曾是盜竊犯罪的受害者，很多民眾在自身發生盜竊案件後，很容易眼裡只看到自己的案子，但是警局人力有限，會按照輕重緩急處理案件，有時調查需要一個多月，希望民眾能給予理解和耐心。亞市政府也在努力為社區安全做出更多舉措，讓大家安居樂業。希望檢方能在後續起訴程序裡勝訴，讓犯罪分子得到應有懲戒，遠離街頭。他鼓勵大家積極參與鄰里守望計劃，並與其他鄰里居民共同為社區安全貢獻自己的一份力量。希望藉此重新將社區團結起來，加強警民聯繫。

住在第四選區Winnie Way的華人Sammie最近挨家敲門請求附近兩條街的鄰居們加入鄰里守望組群，她住在亞市30多年，近兩年搬到這個治安相對比較好的街區，因為有一個老居民對附近鄰居都比較熟悉，能幫忙留意街區情況。現在治安的大環境不佳，需要更多鄰居團結配合，目前有20多人願意加入鄰里守望群組。亞市每個街區都有不同的鄰里守望群組，有些人表示很忙，但是加入鄰里守望並不麻煩，只是提供電話號碼加入群組，發現什麼可疑人和事在群組內發布即可。不過她通過敲門也發現，鄰里之間很多人相互不認識，因為她也和負責該街區的警察 和市府表示，希望能舉辦社區聚會，聯絡感情，加強大家互動和認識。