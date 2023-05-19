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一學年從LA飛柏克萊讀研 買機票比付房租省一半

記者陳懿/即時報導
柏克萊加大研究生在Reddit上分享自己一學年往返洛杉磯和舊金山讀研究所的過程，一年飛機票錢僅抵５個月房租。（示意圖：pexel）
柏克萊加大研究生在Reddit上分享自己一學年往返洛杉磯和舊金山讀研究所的過程，一年飛機票錢僅抵５個月房租。（示意圖：pexel）

一名洛杉磯的網友日前在網路論壇上發表一篇文章，介紹自己一學年搭乘飛機，往返洛杉磯住家到柏克萊加大上學，機票錢累積相當於半年房租，引起大批網友討論。

這位名叫安格利亞（greateranglia）網友在美國知名論壇Reddit上發文，分享自己最近一學年往返柏克萊加大研究所和洛杉磯住家的經歷。這名男同學解釋，知道自已完成一年的學業後，還會繼續住在洛杉磯，因為就讀研究所之前的雇主將再次雇用他，所以沒必要大費周章搬兩次家。

由於他在洛杉磯的住所不用繳房租，同時也不想支付灣區昂貴的租金，所以他決定搭乘飛機去上課。因為就讀研究所，並不需要每天上課，通常只需每週往返三次，最多則是五次。

而為了能確保自己每一堂課都能準時抵達，這名學生在開學前預購了整學期的機票，而且大多數機票都是使用先前在航空公司累積的哩程數和積分訂購，所以比零售票價便宜。

據這名同學描述，從自己洛杉磯的住家出發後，抵達柏克萊大學需要四到五小時。所以，週一早上十點有課，他就必須凌晨3點40分起床，搭乘六點的飛機前往舊金山。在舊金山機場休息室吃早餐，然後搭乘公車去柏克萊校園。而回程的時候，他通常會搭乘晚上六、七點的飛機，如果有活動，他則會最晚待到九點。

兩個學期過後，他一共花費了約5600元交通費，從洛杉磯往返到舊金山114次，飛行9萬2000哩，一年內足足有52天在飛機上度過。

相對於柏克萊校房附近的房租，每月平均1300元，一年則是1萬5600元；而他一年的機票只有5600元，省下了1萬元租金。

文章最後，這名學生表示這是自己做過最瘋狂的一件事，很高興自己順利畢業，而且從來沒有漏過任何一堂課。但他並不推薦其他人模仿，但是告訴大家，加州灣區的房租有多貴，以及累積航空里程數的重要性。

洛杉磯 柏克萊加大 舊金山

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