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台灣90後藝術家葉海葳 用自然化解都市人孤獨

記者張宏/洛杉磯即時報導
葉海葳希望未來能成為一名設計師，設計的東西能讓更多人喜歡和應用。（葉海葳提供）
葉海葳希望未來能成為一名設計師，設計的東西能讓更多人喜歡和應用。（葉海葳提供）

來自台灣的90後葉海葳用藝術治愈都市人的孤獨，正在南加大攻讀美術和設計課程碩士學位的她，10日舉辦「Bringing the Outside In」個人作品展，利用不同的媒介喚起人們對自然的連接和敬畏之情。

葉海葳展出的六件作品花費數月時間準備，使用的媒介包括陶土、樹木纖維、繪畫等，她說，學了太久的藝術，喜歡混合媒體的形式，使用不同材質去表現自己的藝術創作。像其中一件作品材質來自一種樹木，靈感是她小時候和家人參觀原住民體驗中心，看到原住民用這個材質做樹衣和工藝品。她很喜歡自然的東西，畢業論文主題也是人和自然的聯繫，人如何透過自然得到幸福感和治愈。

以台灣原住民樹衣為靈感的作品。（葉海葳提供）
以台灣原住民樹衣為靈感的作品。（葉海葳提供）
來自台灣90後藝術家葉海葳用藝術治愈都市人的孤獨。（葉海葳提供）
來自台灣90後藝術家葉海葳用藝術治愈都市人的孤獨。（葉海葳提供）

談及這次展覽的主題，她說，在疫情期間無法回台灣，每天關在宿舍裡上網課，不能出去，感覺很孤獨。後來她在空間養一些植物，就改變了孤獨的感覺。現代人科技越進步，人和自然的關係越疏遠。她希望借助藝術讓大家和自然重新連接，即使在網路互動也像在自然裡一樣。

葉海葳探尋自然和人的關係。（葉海葳提供）
葉海葳探尋自然和人的關係。（葉海葳提供）

葉海葳的家人沒有人從事藝術，她說，爸爸是軍官，媽媽是家庭主婦，她從5歲開始學習書法素描，高中考試時，媽媽認為她最擅長的科目是美術，就建議她學藝術，就這樣她在台南應用科技大學美術系完成了本科學業。來美國轉念設計，是想把她所學習的美術和設計結合。

在台灣期間葉海葳曾舉辦過多次展覽，她探索各種學科以拓寬她的藝術追求，將她的美術背景與平面設計、插圖和品牌設計相結合。她在2012年曾獲得台北版畫雙年展的獎項。今年拿到義大利Iron A' 設計獎的手工、工藝類別（Handmade, Crafts and Artisan Design Category）獎項。

葉海葳的設計作品。（葉海葳提供）
葉海葳的設計作品。（葉海葳提供）

平時她很喜歡動手製作東西，最近時常做陶藝，朋友生日也會送陶藝，使用字母配上朋友喜歡的花，大家都說可以拿去出售。她目前作品賣的最貴的是一幅油畫，售價3000元左右。不過她謙虛表示主要是朋友捧場，希望未來能成為一名設計師，設計的東西能讓更多人喜歡和應用。

葉海葳喜歡嘗試不同的媒介表達，這是她創作的陶藝作品。（葉海葳提供）
葉海葳喜歡嘗試不同的媒介表達，這是她創作的陶藝作品。（葉海葳提供）

原住民 南加大 義大利

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