六桂宗親會攝影展本周末舉辦 港都風情．魅力高雄

出席的嘉賓們一同合影，他們很欣賞高雄美麗景色。（讀者提供）

洛杉磯 台灣會館將於5月20至21日在洛杉磯華僑文教服務中心，舉辦「台灣攝影 經典系列展-港都風情．魅力高雄」，這是台美傳統周系列活動的一部分。展覽由六桂宗親會主辦，會長洪家棟特邀來自高雄六桂宗親會洪力立常務理事代表，闡述這次展出特色，邀請熱愛藝文活動的鄉親，參加20日(周六)12時的剪彩揭幕儀式。

洪嘉棟表示，六桂宗親會秉持著「鄉親有情、六桂有義」的精神，一直以來積極參與大洛杉磯台美傳統周的活動。從早期的音樂與舞蹈，到最近幾年的攝影展 ，六桂宗親會致力於介紹台灣文化，這次攝影展共展出65幅作品和200多張幻燈片，總共花費四個月的時間製作，並兩度返台才得以完成。

洪家棟解釋，由於高雄縣市合併，所以他們在拍攝作品時涵蓋了廣泛的地區。為了呈現作品最璀璨的一瞬間，他們必須在去年至今年的高雄市政府燈會展演、聖誕節、元宵春節燈節、花期等多個場景中選擇。此次攝影展攜帶四個專業鏡頭和三部相機，特別感謝高雄六桂宗親會洪義和和洪力立兩位常務理事協助，他們一同攀山涉水，從最佳角度拍攝作品。

洛僑中心副主任劉岱欣表示，洪家棟會長的台灣攝影經典系列展每年都是台灣傳統周的精彩節目之一。今年的展覽主題是「港都風情．魅力高雄」，旨在介紹高雄這座迅速成長和蛻變的城市。她相信許多僑民已經很久沒有回到高雄，因此歡迎鄉親們前來觀賞攝影展，一探這座港都的變化以及其自然景觀和人文美景。

傳統周總召冉瑞宜表示，她希望透過舉辦「港都風情．魅力高雄攝影展」，以不同多元的方式向美國介紹台灣，同時促進文化交流。她也有段時間未曾造訪高雄，直到看到洪家棟會長的攝影作品後，才驚覺原來高雄有這麼多美麗的地方還未曾踏足過。希望熱愛藝文的人們，和海外僑胞能踴躍參觀這次展覽。