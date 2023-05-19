美國華人婦女聯合會 送鞋襪給無家可歸者

張嫻會長（中）率美國華人婦女聯合會為流浪漢送鞋襪歡度母親節。（婦女聯合會提供）

母親節 前夕，美國華人 婦女聯合會十多位會員前往聖蓋博 谷政府顧問委員會（San Gabriel Valley Council of Governments），向無家可歸者再次贈送100多雙鞋子和380雙襪子，受到政府委員會工作人員的贊許。

這也是繼前不久婦女聯合會連續兩天，前往洛杉磯市中心向無家可歸者服務中心捐獻棉被、毛毯和大型拎包袋等之後的又一次愛心行動。婦女聯合會會長張嫻表示，聯合會姊妹們的愛心捐助行動全年不斷，希望將華人的愛心送到社會的角落，讓弱勢群體感受愛與關懷。

當天上午，婦女聯合會的姊妹們一早就集結，驅車前往蒙羅維亞的聖谷政府顧問委員會，理事長曹琳、常務副會長丁楊、副會長何珊一馬當先，組織人力與車隊，熱心會員們麻利配合，將捐贈物資送到工作人員手中，並通過他們轉送無家可歸者。

張嫻表示，聖蓋博谷政府顧問委員會已有24年歷史，長年組織各方力量為流浪漢送一些生活日用品。今年母親節前夕，婦女會的姊妹們商量為遊民做些事情，大家都認為他們最缺乏的就是鞋子與襪子。監事長郭志凌、財務長張航等，馬上出資並去買鞋子和襪子，希望實實在在幫到遊民的日常生活。

婦女聯合會理事長曹琳表示，5月正好是亞裔傳統月，母親節來臨之際，為貧困婦女捐贈鞋子和襪子，大家齊心為社區做好事，繼續發揚婦女會優良傳統。