Trader Joe's這款蜂蜜潤肺養胃還抗炎 比其他品牌便宜一半

Trader Joe's的這款麥蘆卡蜂蜜僅售13.99元。（記者朱敏梓/攝影）

全美知名超市Trader Joe's 總是會出品各種高質量、價格又划算的自產品牌好物，例如Trader Joe's出品的這款麥蘆卡（Manuka）蜂蜜，不僅擁有經科學認證的潤肺、養胃、抗炎等功效，更重要的是，價格還比別的品牌便宜超一半。

麥盧卡蜂蜜是取自麥盧卡樹的花蜜，這是紐西蘭獨有的樹種、非常稀少，只佔全球蜂蜜的1%，號稱「紐西蘭國寶」，「黑寡婦」Scarlett Johansson都用它來保養皮膚。Trader Joe's的這款麥蘆卡蜂蜜，與其他蜂蜜一同擺在貨架上，並不是全年都有，所以看到了絕對不容錯過。這款麥蘆卡蜂蜜產自紐西蘭，容量250克，強度為UMF 10+，UMF 意思是Unique Manuka Factor，是以量度蜂蜜多種非過氧化物的活性(non-peroxide activity) 來決定該麥蘆卡蜂蜜的強度，通常有UMF 5+、UMF 10+和UMF 15+三種，數字越大，功效也就越強。對於日常保健和增強免疫力 來說，UMF 10+以下就已足夠。

Trader Joe's出售的麥蘆卡蜂蜜，售價只需要13.99元，這與其他品牌相比，價格十分實惠，其他品牌同樣UMF 10+、250克的麥蘆卡蜂蜜，售價通常都在30元以上。

與一般的蜂蜜不同，麥蘆卡蜂蜜功效諸多，用途廣泛，例如可以滋潤喉嚨，預防喉嚨發炎，清肝潤肺；強化免疫系統、預防上呼吸道感染；抗菌消炎，幫助紓緩腸胃不適，牙肉腫痛，喉嚨發炎，感冒或暗瘡問題。外塗還可以舒緩皮膚潰瘍，皮膚灼傷等。