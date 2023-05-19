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洛市議會批准130億新財年預算 13億遊民危機專款

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
洛杉磯市政廳。（谷歌地圖）
洛杉磯市政廳。（谷歌地圖）

洛杉磯市議會5月18日以 13 票贊成、1 票反對和1 票棄權，批准了市長貝斯（Karen Bass）2023-24 財年130億元城市預算修訂版，該預算案包括13億元住房和遊民專用款，以及約 32 億元洛市警局經費。

2023-24 年預算首次超過 130億元，比上一財年增加 13.1 億元即 11%，其中包括 5.66 億元的儲備基金。預算中的重要項目有市長支配的「內部安全」（Inside Safe）項目2.5 億元，包括撥款 1.1 億元用於支付汽車旅館和其他臨時住房費用減少遊民；4700 萬元用於收購汽車旅館和酒店；1000 萬元用於員工，6200 萬元用於持續服務，例如個案管理、食品、住宿人員和支持服務； 2100 萬元用於開發過渡性和永久性住房及為期 12 個月的租金援助計劃。額外資金則將用於購買臨時和永久住房以及障礙治療床等。

該預算還尋求將市警局的人員編制恢復到 9500 名，包括兩個完整的新兵班級培訓和額外資金，以使退休警官重返現役 12 個月，僱用更多的文職人員並增加 911 派遣服務的人員編制。貝斯說，除了加強洛市警局的力量外，她的預算還概述了該市消防局增加僱員的資金。

此外，DART的資金將增加近100萬元，達到370萬元，這將使DART工作人員的數量增加一倍，以解決涉及家庭暴力的 911 電話。洛杉磯最佳課後輔導計劃將獲得近 400 萬元，用於支付職位、交通和培訓費用；該市還將提供 500 萬元支持托兒中心，1800 萬元用於老年人膳食。該預算還包括支持小型和本地企業、加強旅遊業、擴大和繼續該市的戶外項目，以及通過零碳排放目標和綠色倡議投資於環境。

城市基礎設施的資金也有增加。根據市長提議的預算，在3600 萬元用於人行道維修的基礎上再追加 2800 萬元，以及 800萬元用於改善整個城市的公交候車亭和長椅；洛杉磯動物服務中心還將獲得更多資金，用於改善志願者協調、僱用員工以及加強動物健康服務和收養。

總體而言，巴斯的提議預計短期穩定，但該市稅收的增長率僅為 2.4%，低於歷史增長率，總體普通基金預算將增長 5.6%。

預算 洛杉磯 遊民

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