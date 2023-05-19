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疫後精神病患增 亞裔普遍諱疾忌醫

記者張宏/洛杉磯即時報導
縣立亞凱迪亞精神健康中心（Mental Health Center）18日舉行園遊會。（記者張宏／攝影）
縣立亞凱迪亞精神健康中心（Mental Health Center）18日舉行園遊會。（記者張宏／攝影）

疫情亞裔精神疾病患者增加，洛杉磯縣立亞凱迪亞精神健康中心（Mental Health Center）38%病人都是亞裔，其中以亞裔長者居多。亞裔長者因為不適應移民生活患上精神疾病而不自知，有人甚至拖了20年才去看醫生。

影音來源：記者張宏

縣立亞凱迪亞精神健康中心18日舉行園遊會，有數百名精神疾病患者及家屬參與。現場來自洛杉磯縣、聖蓋博谷等地的相關機構擺設攤位，為有需要的人提供資訊。同時還有多輛流動餐車，為參加園遊會的人提供免費食物。

在健康中心工作12年的精神科臨床執照社工Wendy鄧，主要接待講國語的病人。她表示，心理輔導需要會講流利的語言，目前中心只有她一個心理輔導社工會說流利的國語。中心大部分病人是長者居多，他們因為無法適應移民生活，遠離社交患上精神疾病，但礙於傳統觀念，他們拒絕接受自己患上精神疾病。多數人只是描述自己的身體狀況，而避免提及精神問題，一方面是他們不知道這其實是精神疾病，一方面是他們不想承認，甚至有病人拖了20多年病情嚴重需要住院才來治療。

Wendy鄧表示，華人對精神疾病有很多誤區，比如認為精神疾病要終身吃藥，其實像是憂鬱症不一定要一直服藥，而精神分裂則需要一直服用藥物控制。其次精神疾病如果置之不理可能會導致自殺。同時對自己的身體狀況要有警惕意識，比如長期失眠或者時而亢奮時而低落，就要考慮去看精神科醫生。 不過隨著時代進步，華人對精神疾病的觀念也日益開放，獲得相關訊息的渠道也在增加。她鼓勵亞裔長者要建立自己的社交圈，適當釋放壓力才能保證精神健康，不要躲在小天地裡不出門，封閉自己。

中心負責人Dennis Griffin表示，疫情後很多人因為壓力和焦慮，導致中心精神疾病患者增加，他們現在很忙碌。目前中心有2800名患者，其中38%的是亞裔病人。他鼓勵大家不要因為心裡障礙諱疾忌醫，也不要因為擔心經濟上無法負擔而不來看醫生。如果覺得沮喪、悲傷都可來中心診斷，這裡提供國語、粵語、台語等多種語言服務。

縣立亞凱迪亞精神健康中心（Mental Health Center）18日舉行園...
縣立亞凱迪亞精神健康中心（Mental Health Center）18日舉行園遊會。（記者張宏／攝影）
健康中心工作12年的精神科臨床執照社工Wendy鄧主要接待講國語病人。（記者張宏...
健康中心工作12年的精神科臨床執照社工Wendy鄧主要接待講國語病人。（記者張宏／攝影）

亞裔 亞凱迪亞 疫情

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