影/洛市3女賊穿著時尚 潛入家庭聚會盜竊 視頻全錄

盜賊穿著時尚禮服，潛入家庭聚會盜竊。（Fox）

洛杉磯 市好萊塢 山（Hollywood Hills）日前發生一起入室盜竊案件，三名穿著時尚 的女性潛入家庭聚會，趁人們不注意，不僅偷走衣服、珠寶，甚至還從一個熟睡的人手腕上摘下手錶。現場監控視頻記錄了三名膽大妄為的女盜賊，目前已有兩人被捕，還有一人在逃。

影音來源：現場監控／記者邵敏後製

案件發生在5月14日（周日）晚上，地址位於好萊塢山北國王路（North Kings Road）一處住宅，案發時一戶居民正在舉行熱鬧的家庭派對。

根據被害人Jana提供的現場監控視頻，三名年輕的女性嫌疑人出現在鏡頭裡，她們身著漂亮的禮服，背著時尚包，就像是被邀請參加派對的客人。三人前後走在居民住宅的台階上，臉部表情看上去非常喜悅。

派對主人Jana表示，她和家人當時都在忙著這場家庭聚會，根本沒注意到有不速之客闖入。三名女子徑直走上房間樓梯，並進入臥室，偷走多件名牌衣服和一些珠寶首飾，將臥室的貴重物品洗劫一空。

案發時，主人的朋友在其中一個房間休息，Jana描述當時場景，朋友戴著眼罩正在熟睡中，這三名女竊賊竟然潛入房間，將手錶從朋友的手腕上直接取下，熟睡者絲毫沒有察覺。對於這樣的行為，被害人直呼太瘋狂了。