綜合醫院女星Pullos洛縣醉酒逆向撞人 角色被換

在「綜合醫院」（General Hospital）中擔任要角的女明星Haley Pullos，日前因醉酒逆向駕駛造成撞車事故被捕，電影角色面臨被人替換。（ABC）

在正在拍攝的「綜合醫院」（General Hospital）中擔任要角的女明星Haley Pullos，日前因醉酒逆向駕駛造成撞車事故被捕，電影 角色面臨被人替換。

加州 公路巡警局表示，Pullos造成的撞車交通事故，發生在4月29日清晨，地點在洛杉磯縣巴沙迪那的134號高速公路和 Orange Grove出口處。當時是凌晨1點30分左右，24歲的Pullos駕駛的是白色的2019款福特，另一名司機是23歲的女性，駕駛的是白色的2020款起亞。在撞擊發生之前，Pullos正沿著東行車道向西逆行駕駛，迎面撞上對方。兩名女性駕駛人稍後均被送往醫院。

加州公路巡警調查人員確定，Pullo當時在駛上134號高速公路之前，還涉及巴沙迪那一起肇事逃逸事故。

事故發生後，警方在Pullo的車裡發現大麻 食品和小瓶龍舌蘭酒，被捕事件，她對相關人員咄咄逼人，送醫後醫院要求她服用鎮靜劑。

目前肇事者Pullo和受害人的傷勢都在恢復當中，但Pullo在「綜合醫院」中飾演莫莉·蘭辛-戴維斯的角色，已被暫時重選，由女演員霍莉迪·米婭·克里格爾飾演。