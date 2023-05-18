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南加安大略機場4月國際旅客創紀錄

記者啟鉻／安大略即時報導
安大略機場4月國際旅客人數創新高。（記者啟鉻／攝影）
安大略機場4月國際旅客人數創新高。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸安大略國際機場（ONT）是全美成長最快機場之一。據報導，通過該機場的國際旅客人數在4月創下新紀錄，是機場成立以來單月歷史最高。

ONT在4月間迎來國際旅客3萬4000人，較比2022年同期增加138%。同時該機場在4月間國內旅客人數達到50萬人次，較比上一年同期增加7.5%。機場官員表示，4月間機場旅客流量比2022年同期增加了11.6%，進一步維持了機場客運人數兩位數增長趨勢。

機場CEO艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，機場運營保持穩定繁忙，並提供旅客輕鬆便捷旅行體驗，這些服務包括方便進入航站樓、快速安全檢查，以及經濟實惠的停車價格。他強調，當許多加州機場正努力恢復國際航班服務時，安大略機場出現強勁增長，預計這種趨勢在未來數月會保持下去。

有關安大略機場4月間國內及國際旅客，在2022及2023年同期比較數據，可見附圖。

另一方面，儘管安大略機場旅客人數呈上升趨勢，但機場貨運量出現下降，其中貨物和郵件的貨運量在2023年前四個月比2022年同期下降了約10%。

南加內陸帝國（Inland Empire）安大略國際機場位於洛杉磯東部，距離洛杉磯城中區大約35哩，位置優越交通便利。作為南加居民新的出行門戶，該機場提供在美國國內，以及直飛墨西哥、中美洲和亞洲台灣近20個機場的航班，出行旅客可方便到達許多個國內、國際目的地，其中有重要的商務和旅遊城市。

機場 南加 洛杉磯

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