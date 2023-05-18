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南加小企業主被電信詐騙4萬8000元 媒體幫助挽回損失

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南加小企業主被電信詐騙4萬8000元， 媒體幫助挽回損失。（示意圖，Unsplash.com）
南加小企業主被電信詐騙4萬8000元， 媒體幫助挽回損失。（示意圖，Unsplash.com）

電信詐騙手段層出不窮，不法分子冒充各種社會角色，比如警察、電信局、銀行等部門，獲取個人賬戶信息，從而迅速轉走錢財。日前南加范杜拉縣(Venture County)一位小企業主，被電信詐騙4萬8000元，事發後銀行認為這是被害人的責任，不願退款，後在媒體幫助下，企業主終於挽回損失。

西米谷(Simi Valley) Skiff's Cakes 的老闆Steve Skaggs，是此案被害人。他回憶案發當天，接到一個自稱是大通銀行（Chase Bank）工作人員的電話，對方指出Steve的借記卡上有一筆欺詐性收費。

來電者指示Steve下載一個大通銀行的應用程序，審查這筆費用。 Steve當時心存懷疑，他一邊打電話一邊馬上開車趕到附近的銀行，把遭遇告訴分行經理。經理確定這是騙局，建議Steve立即關掉手機和電腦，並凍結賬戶。

銀行成功阻止了嫌犯的第一筆電匯，但第二筆4萬8222元的轉帳卻得手。 Steve說，大通銀行將電信詐騙的責任歸咎於他，並在經過三個月的調查後，告訴他這筆錢銀行不會退還。沮喪的Steve選擇向媒體尋求幫助，在記者聯繫大通銀行兩周後，4萬8222元的電信詐騙匯款最終回到原有賬戶。

大通銀行發表聲明，敦促消費者不要理會有人通過電話、短信或互聯網等方式索要錢財，不要理會任何要求提供銀行賬戶的請求，因為真正的銀行不會提出這些請求，只有騙子才會這麼做。

大通銀行同時提示，客戶需保護個人賬戶信息、ATM密碼、登錄密碼和一次性密碼。如果有人聯繫客戶並詢問這些信息，尤其對方自稱是銀行工作人員，千萬不要與他們分享。如果想確定對方是不是工作人員，請撥打官網上的電話號碼。此外，也不要點擊簡訊或電子郵件中的任何可疑鏈接，或授予任何人遠程訪問自己的手機或計算機權限。

不少華人有過類似遭遇，洛縣一對華人夫婦，曾先後接到自稱是中國電信局的電話，能清楚地說出華人姓名、地址等具體信息，並指出華人的涉嫌詐騙，要求配合調查。警惕的丈夫很快掛斷來電，但妻子險些上當，事後表示，騙子非常狡猾，就連來電號碼都與電信局真正的電話號碼非常接近。

據FBI稱，電匯欺詐每年造成約20億元的損失。對於一些被害人，這些詐騙可能會是畢生積蓄的損失。

詐騙 華人 手機

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