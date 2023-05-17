中美民間比賽復甦 第七季國際超模範兒比賽開跑

美國站主辦方沈萍（左三）、活動總顧問李天翔（右四、 李敏（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）

疫情 結束後中美兩國民間各種比賽活動復甦。2023年第七季國際超模範兒星秀盛典美國站12日開跑，目前有百餘名覆蓋各年齡層的選手報名，屆時會從中選出20人到中國廈門參賽。

美國站主辦方沈萍表示，該比賽在中國已舉辦六年，今年第一次設立美國站，為熱愛模特表演的少年兒童與35歲以上的魅力女性打造以國際時尚 周為標準的展演舞台。設有專業 「天花板」級別的評委陣容，包括義大利 米蘭最高獎金頂獎獲得者計文波和中國模特第一人貢海斌領街，品牌設計師王雅娟 (Barbara Wang）和明星超模SuzanneVon Schaack、及洛杉磯環球小姐巡回賽季軍Frany Oilfura等人擔任大賽評委。中國體育舞蹈之王李天翔擔任總顧問。