中美民間比賽復甦 第七季國際超模範兒比賽開跑
疫情結束後中美兩國民間各種比賽活動復甦。2023年第七季國際超模範兒星秀盛典美國站12日開跑，目前有百餘名覆蓋各年齡層的選手報名，屆時會從中選出20人到中國廈門參賽。
美國站主辦方沈萍表示，該比賽在中國已舉辦六年，今年第一次設立美國站，為熱愛模特表演的少年兒童與35歲以上的魅力女性打造以國際時尚周為標準的展演舞台。設有專業 「天花板」級別的評委陣容，包括義大利米蘭最高獎金頂獎獲得者計文波和中國模特第一人貢海斌領街，品牌設計師王雅娟 (Barbara Wang）和明星超模SuzanneVon Schaack、及洛杉磯環球小姐巡回賽季軍Frany Oilfura等人擔任大賽評委。中國體育舞蹈之王李天翔擔任總顧問。
主辦方李敏表示，21日將舉辦初賽，囊括多個環節，包括個人表演、時尚走秀、選手們有展示多種服裝風格的機會。參賽者將面臨一系列專業的評審，由業界權威人士組成的評審團，將根據參賽者的外貌、氣質、表現力和時尚品味進行綜合評判。在6月完成美國比賽後，主辦方於7月帶領20名美國選手去中國區參加總決賽。這將是一個競爭激烈的舞台，只有最出色的模特才能奪得超模範兒全國盛典的桂冠。比賽分為幼兒、少兒、少年和中齡組，讓每一個年齡段的參賽者，都有機會在自己的年齡段比賽中展現才華。
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