南加高中生拒和警方合作致被毆 家屬告縣府獲賠40萬

河濱縣府近日向一名前高中學生家屬支付40萬元賠償。（警方提供）

南加州 內陸河濱縣府近日與一起聯邦訴訟案的原告，也是一名前高中學生的家屬和解，賠償原告40萬元。原告聲稱其當年13歲的兒子2018年在高中就讀九年級時，遭縣警局警員毆打，且被警方捏造證據誣陷拒捕。

原告為高中生的父親斯爾瓦思（Daniel Silvas），日前向聯邦法院提告縣府，稱他兒子案發時就讀聖哈辛多高中（San Jacinto High School ），遭到警員毆打。根據訴狀，少年2018年9月入校第二天，負責校區安全的派拉札（Jesus Peraza ）要他到辦公室。原告辯護律師斯特林（Jerry Steering ）表示，因前一天校區發生學生鬥毆事件，校方懷疑是這名少年和另一學生挑起事端。

少年表示自己沒有做錯什麼，拒絕前往辦公室，然後離開。派拉札隨後請求校警班恩（Derrick Bunn）協助。訴狀中說，少年後來同意前往辦公室。因派拉札和警員班恩以近乎押送的方式隨後，少年轉身告訴二人停止跟隨。

根據訴狀，警員班恩推搡少年，並猛勁將少年摔在地上，同時大聲咆哮「別他媽的惹我！」另一位河濱縣警局的警員頓拉普（Timothy Dunlap ）也加入混戰，將少年的雙手戴上手銬，押送至少年拘留所 ，不久少年被釋放由父親領回。

訴狀說，涉事警員和派拉札在後來寫的案件報告中，聲稱少年先開始挑鬥，攥起拳頭並辱罵，而報告中的描述與現場手機 視頻相矛盾。原告提起訴訟，指控警員班恩作偽證。儘管原告有手機視頻為證，但河濱縣檢察官還是對少年作出暴力拒捕的指控。

律師斯特林表示，不幸的是，河濱縣地檢署對保護執法人員，免受對民眾暴行需要承擔的責任，遠比獲得真相及正義更感興趣。更不幸的是，如今「襲擊執法人員」幾乎總是變成「襲擊者是執法人員」，而拒捕幾乎總是用來掩飾執法人員過度執法的指控。

訴狀稱，警員頓拉普與校區安全官員派拉札勾結串通，肆意捏造所謂少年拒捕的證據。然而2019年，由河濱縣地檢署針對少年在少年法庭提起的刑事起訴案，就已宣判少年無罪。