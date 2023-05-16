感覺不對勁防患於未然 洛縣發起預防校園暴力運動

洛杉磯縣政委員韓珍妮領導一場預防校園暴力運動。（韓珍妮辦公室）

「感覺不對勁，防患於未然」（If it doesn’t feel right, it probably isn’t）。洛杉磯 縣近期發起一項新的教育活動，以社交媒體廣告和校內海報為特色，鼓勵高中生在目睹同學的擔憂或威脅行為時，聯繫縣心理衛生局的學校威脅評估響應隊 (School Threat Assessment Response Team，START)。

影音：韓珍妮辦公室，後製：記者丁曙

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮 (Janice Hahn) 和洛縣心理健康 局局長黃麗莎（Lisa Wong，譯音）心理學博士推出了預防校園槍擊 暴力宣傳運動。該START 項目由心理健康專家組成，他們與學校和執法合作，應對可能導致校園暴力的行為。當聯繫到有可能對自己或他人構成威脅的學生時，該團隊會評估風險水平並對該學生實施有針對性的干預。

到目前為止，START 計劃的培訓和宣傳一直針對教師、學校管理人員和其他學校工作人員。研究表明，許多在學校實施暴力行為的青少年，通常會在社交媒體上和其他學生面前討論或提及他們的計劃。所以，有針對性的干預可以成功預防暴力，重要的是類似 START的項目由早期預警信號組成。

韓珍妮說，如果一名學生目睹了一些感覺不對的事情，他們需要知道可以打電話給介入並提供幫助的人們。「我們正在用這些廣告覆蓋社交媒體，這樣我們就可以通過這些信息，接觸到盡可能多的洛杉磯縣學生。」

該活動包括視頻公告（Video PSA），以及在Instagram、TikTok、Snapchat、YouTube、Twitch 和臉書（Facebook）等熱門網站上投放廣告，分發到全縣200 多所學校的海報。該活動的口號是「如果感覺不對，防患於未然」，通過與學生重點小組討論得出的結論。

黃麗莎說，許多在學校實施暴力行為的青少年，通常會事先與其他學生和社交媒體討論，或提及他們的計劃。研究表明，通過對構成威脅的學生實施早期干預，並提供去除危險因素所需要的支持，從而對學生產生正面影響。通過直接與青少年交談，當他們覺察到某同學的相關行為時，鼓勵他們直接聯繫START項目。