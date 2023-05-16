神劇「權力的遊戲」洛城開演 樂團恢弘演繹粉絲落淚

傳奇美劇「權力的遊戲」（Game of Thrones）體驗式音樂會13日晚在「好萊塢碗」（HollywoodBowl）震撼開演。（圖片來源：受訪者提供）

傳奇美劇 「權力的遊戲」（Game of Thrones）體驗式音樂會，13日晚在「好萊塢 碗」（HollywoodBowl）震撼開演，現場近兩萬觀眾，座無虛席。有不少粉絲打扮成劇中角色造型到場，更有華人 粉絲在現場感動落淚。

視頻來源：記者趙健

「權利的遊戲」是一部改編自George R.R. Martin的奇幻小說系列「冰與火之歌」的美劇。該劇2011年首播，精美的製作，龐大的故事脈絡，跌宕起伏的劇情，贏得全球觀眾喜愛。此次音樂會由整部「權利的遊戲」系列原聲的作曲者、艾美獎得主Ramin Djawadi 指揮，攜管弦樂團和多位打擊樂手聯袂演繹。

夜幕降臨，觀眾們在座落於山谷環抱中的「好萊塢碗」露天劇院裡，享受著充滿感染力的交響樂。舞台上不僅音潮澎湃，燈光和視覺效果也堪稱精彩絕倫。隨著巨大的屏幕上播放的畫面，觀眾們身臨其境，一次次被帶回到那些恢弘戰役、充滿愛恨情仇、又或勾心鬥角的經典片段裡。隨著最後一個音符演繹結束，「好萊塢碗」舞台的穹頂上綻放起了美麗震撼的煙花，近三個小時的音樂會在不斷的歡呼聲中完美落幕。

華人劉小姐在演出快結束時激動地落下眼淚。她說，當時大屏幕上正在播放大結局時「龍母」被自己的愛人刺死，身邊的巨龍悲憤萬分的噴出龍焰，此時整個樂團的音樂也將這個悲劇推向最高潮。因為是晚上，坐在山谷裡，當時現場的音效把她完全帶入那個場景。她當時既被劇情所感動，又被音樂震撼，所以實在難以控制自己的眼淚。

觀眾歐先生說，他算是「權力的遊戲」的狂熱粉絲。時隔多年，能夠在這樣一個環境下重溫畫面和音樂，內心感動萬分。歐先生說：「『好萊塢碗』最大的特點就是四面環山，帶有一種天然的聲場，讓整個音樂會的音響效果變得更加震撼。現在是洛杉磯最舒服的季節，晚上這裡空氣清新，氣溫涼爽，閉上眼睛享受樂團恢弘的現場演繹，這種體驗是前所未有的。」

他很慶幸能夠買到在好萊塢碗開演，只此一場「權力的遊戲」音樂劇的入場券。