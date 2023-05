中華民國衛福部部長投書美媒 呼籲WHO納入台灣

薛瑞元部長在美國南加州的「燈塔媒體新聞」旗下的21家城市週報上投書,呼籲世界衛生組織及其他相關方面堅定支持將台灣納入WHO。(經文處提供)

第76屆世界衛生大會將於5月21至30日開議,中華民國衛生福利部薛瑞元部長以「後疫情 時代之永續健康發展」(Sustainable health development in the postpandemic era)為題的投書專文,美國南加州「燈塔媒體新聞」(Beacon Media News)旗下Temple City Tribune等21家城市周報,15日至21日同步刊登,呼籲「世界衛生組織」(WHO ) 及相關各方堅定支持將台灣納入WHO,與世界各國攜手共同落實WHO 憲章「健康是基本人權」,及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

薛瑞元在專文中指出,新冠肺炎(COVID-19)疫情至今已邁入第四年,全球疫情趨緩,各國邊境逐步開放,全球衛生治理的重點已從對抗大流行,轉向疫情後的復甦,為加速實現聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),達成全人健康福祉(Health and well-being),各國已加速努力推動因受疫情影響的各項健康永續發展目標。

本次COVID-19疫情台灣因具有完善的公衛體系及訓練有素的防疫人員,透過完善疾病監測、調查、分析等系統,竭力減緩各類傳染病疫情發生及擴散速度,於疫情發生時因超前部署、及早應變,建立完整應變模式,包括邊境嚴管、精準疫調、醫療資源配置、病患後送機制、防疫物資整備等,以等待疫苗 及藥物之研發上市。加上台灣民眾互助配合政策戴口罩、保持安全社交距離、減少出入人潮聚集處、隔離檢疫規定及接種疫苗等。台灣本次COVID-19每百萬人口累積確診死亡率及致死率,與38個OECD國家及新加坡相較排名第6位、至少接種一劑COVID-19疫苗的覆蓋率排名第4、每百人口疫苗追加劑接種數排名第3。

在健康促進,全民均健(Health For All)方面,薛部長強調,台灣自1995年起,推動全民健康保險制度,並為不同人生階段的國人持續推動增進健康(Promotion)與預防疾病(Prevention)等健康促進及照護,使所有人民獲得應有的健康權益。

在創新技術與全民健康覆蓋方面,台灣全民健康保險是一個實現全民健康覆蓋的成功範例,COVID-19疫情使國際社會認識到區域合作和醫療數位化的重要性,而台灣致力於促進數位健康和創新以強化醫療服務的可及性和品質,包括開發「跨時代的次世代醫療資訊系統升級計畫」,幫助醫療體系升級,也與國際接軌,支持導入各項新型態醫療照護模式、透過遠距醫療提供偏鄉離島民眾即時地取得健康服務、AI和其他新興技術的應用。台灣於疫情期間核發13張「台灣清冠一號」(NRICM101)外銷專用藥品許可證,幫助疫情影響嚴重的區域國家,亦積極採取多項措施,強化疫情後國內關鍵藥品或原料藥的自產能力,以確保取得所需原料藥,避免藥品短缺。

自2017年起,台灣已多年未受邀出席世界衛生大會,而在COVID-19大流行即將落幕、全球加速強化衛生體系的各項討論中,台灣能夠幫忙,台灣不應該被遺漏,台灣的參與,將能使世界更為健康、更為永續、更為平等。

薛瑞元於文末結論籲請WHO 及相關各方堅定支持將台灣納入 WHO ,讓台灣完整參與 WHO 各項會議、機制及活動,與世界各國攜手,共同落實 WHO 憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。該篇投書專文同時於該集團旗下的Glendale Independent、El Monte Examiner、Arcadia Weekly、Azusa Beacon、Duarte Dispatch、Monrovia Weekly、San Gabriel Sun、Riverside Independent、Pasadena Press、Monterey Park Press、Baldwin Park Press、San Bernardino Press、Belmont Beacon、Corona News Press、Ontario News Press、Burbank Independent、Anaheim Press、Alhambra Press、Rosemead Reader、West Covina Press共21家報紙刊載,凸顯美國南加地方媒體對台灣國際參與的重視。

美國「燈塔媒體集團」成立於1996年,為美國南加主要地方報業集團,發行包括Temple City Tribune等上述21家城市周報,讀者群達31萬人,為頗具影響力的地方報紙。