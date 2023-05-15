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南加330萬人國殤日出行 比疫前多 最擁堵的地方竟在這

記者子為/洛杉磯即時報導
LAX去年聖誕塞爆，2哩要開40分鐘。（記者子為/攝影）
LAX去年聖誕塞爆，2哩要開40分鐘。（記者子為/攝影）

疫情過後的第一個國殤日將來臨，專家預測旅行人數會大幅上升，並回歸疫情前的出行盛況。南加州汽車俱樂部(Automobile Club of Southern California)預測，將有330萬南加居民會在國殤日周末（5月27日至29日）期間進行旅行。

加州汽車俱樂部的數據指出，這一預測數字比去年高7.7％，相比新冠疫情爆發前的2019年都增長約0.5個百分點。「今年夏天的旅遊季可能會創下紀錄，尤其在機場人流量方面。」南加州汽車俱樂部旅遊產品部門副總裁費利克斯（Heather Felix）表示，儘管今年的機票價格相較去年更高，但航班需求仍激增，這個國殤日的週末很可能成為自2005年以來機場最繁忙的時期。

根據南加州汽車俱樂部的報告，預計將有280萬南加居民會通過汽車前往目的地，35.8萬人將搭乘飛機，23萬人將通過其他方式旅行，比如巴士、火車或遊輪等。在全美範圍內，預計有42.3萬美國人將在假日期間進行離家50哩或更遠的旅行，該數字相較去年增長7％，但比2019年的數字略微下降1％。

根據汽車俱樂部對假期旅行時間的定義，國殤日旅行高峰將從5月25日（星期四）開始，持續到國殤日當日，即5月29日。

根據交通數據分析公司INRIX的預測，5月26日（星期五）將是全國道路最繁忙的一天。INTRIX建議駕車旅行的人清早出發，否則就在下午6時以後出發。在加州，預計最擁堵的情況會發生在5月28日（週日）下午，路段是洛杉磯和聖地牙哥之間的5號公路，預計旅行時間會長達3小時24分鐘，比平常多出47％。

對南加州居民而言，預計會人滿為患的熱門目的地是拉斯維加斯、聖地牙哥、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、大峽谷和棕櫚泉。

住在聖荷西（San Jose）的華人韋女士，計劃利用國殤日小假期前來洛杉磯遊玩。韋女士在一個月前已經購買機票，往返價格為320元，她指出平時不到200元。在洛杉磯計畫接待韋女士的林女士表示，會預留更多時間接機，去年聖誕假期林女士曾在洛杉磯國際機場（LAX）機場堵車半小時，她預感國殤日的旅行盛況不容小覷。

國殤日假期期間機票價格相較去年更高，但航班需求激增，平時往返200元內的機票賣到...
國殤日假期期間機票價格相較去年更高，但航班需求激增，平時往返200元內的機票賣到320元。（受訪者提供）

洛杉磯國際機場 南加 加州

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