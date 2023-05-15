躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

今年31歲的華人George已經被迫離家13年，這些年來，他睡過機場 、露宿過街頭、被警察 送進過精神病院。而如今，他有了自己的房子，成為一名網路大學輔導員，有著穩定收入。

George是七歲時跟隨父母來美，他說，「我的父母都是博士，但我讀書成績卻並不優秀，可能因此他們對我一直抱有很大的看法。從小到大，我在家裡一直都在承受著很多打擊。」

「18歲時我被診斷為躁鬱症。後來我知道其實這是遺傳的，現在回想起來，我的媽媽和外婆都有類似症狀。」George說，當時的他，受到情緒影響，每天在家和父母相處非常困難，彼此矛盾不斷，家庭關係一直非常緊張。也就在他18歲那年 ，他被「無法再容忍」自己的親生父母趕出家門。

George表示，那個時候他每天情緒都很痛苦，再加上又被父母徹底放棄。而他的朋友們都和父母住在一起，他也無法借宿在朋友家。那個時候他每晚去機場睡覺，白天再去學校，借用學校的電腦找工作。當時有個機場清潔工會給他送來當天機場沒賣掉的麵包，但很快的他就被機場保安和警察盯上，所以後來就只得離開機場，晚上只能在校園外面的長椅睡覺。而爸爸對此給出的理由是，不能對他「溫水煮青蛙」，應該盡快讓他獨立。

George說，當他睡不著覺時，有時候會跑去馬路上追汽車，甚至會在街上罵人。後來有一次因為惹事，他被警察送去精神病醫院。他說，他前後被多次送進精神病醫院。之後，他在義工的幫助下住進了遊民庇護所。

獲社會補助上大學

直到後來，George獲得了每月800元的社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)，這雖然不是一筆大數目，但這筆收入卻讓他看到了未來的曙光。

George說，「那時我在爾灣的房租是570元，剩下230元是我每月的飯錢。」依靠著這份收入，以及學校的獎學金和補助金，George從社區大學讀到了河濱加州大學 （UCR）。他說，「我感覺算是幸運的。我之前花了五年時間，針對躁鬱症嘗試了大概20種藥，並沒有很好的效果。但後來接受注射治療後，一切開始變得有好轉，我感覺自己的大腦慢慢開始可以清楚的面對世界。這樣我才能夠順利的把大學唸下來。」

受躁鬱症的影響，George在大學讀了七年，畢業後本來獲得了美國聯邦存款保險公司 (Federal Deposit Insurance Corporation）的工作機會，但是因為這份工作需要經常出差，考慮到身體情況，George最終還是選擇辭職。之後，George選擇了繼續攻讀碩士，碩士畢業後，也順利找到了一份更適合自己的工作，擔任網路大學的輔導員，並且擁有了自己的房子。

回憶過往，George感歎道，他確實吃了很多苦，這一路走來非常不容易。父母早早的將他趕出家門，直到他快畢業時才和他們重新聯繫，有一段時間他非常恨父母。不過這到底是禍是福呢？因為現在有時他會看到不少年輕的躁鬱症患者，他們會因為長時間受到家庭中的「過度關照」，反而慢慢徹底失去了正常的生活自理能力。